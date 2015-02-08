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الأربعاء: نزار قباني في صالون الأوبرا بالقاهرة

8/2/2015

نزار قباني مع إحدى قصائده

يقيم صالون الأوبرا الثقافي، احتفالية في السابعة مساء الأربعاء المقبل، في الذكرى 92 لميلاد الشاعر "نزار قباني".
يشارك في الاحتفالية الشاعر علي عمران، والناقدان شريف الجيار وسيد العيسوي، ويتم استعراض نخبة من قصائد "نزار". كما تتخلل الاحتفالية فقرات فنية لمجموعة من قصائد الشاعر التي تغنى بها كبار المطربين.
 نزار قباني شاعر ودبلوماسي سوري، ولد في 21 من مارس/آذار 1923 لأسرة دمشقية عريقة، وعمه هو "أبو خليل القباني" رائد المسرح العربي". درس "نزار" الحقوق في الجامعة السورية وتخرج فيها عام 1945 ثم انخرط في السلك الدبلوماسي وتنقل بين عواصم مختلفة حتى قدم استقالته في العام 1966، وأصدر أول دواوينه في العام 1944 بعنوان "قالت لي السمراء"،  وبلغت مؤلفاته خلال نصف القرن 35 ديوانا، كما أسس داراً لنشر أعماله في بيروت باسم "منشورات نزار قباني".

المصدر : الجزيرة مباشر
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