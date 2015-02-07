واشنطن تؤكد حق كييف في الدفاع عن نفسها

نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن (Getty)

أكد نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، أن واشنطن تريد حلا سلميا للصراع في أوكرانيا، لكنه أضاف أن كييف من حقها الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا وأن الولايات المتحدة ستوفر لها سبل القيام بذلك.

وشدد بايدن في مؤتمر أمني بميونيخ أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي، على عدم ادخار أي جهد لإنقاذ الأرواح وحل الصراع سلميا، مؤكدا أن بوتين وعد مرارا بالسلام وأرسل دبابات وقوات وأسلحة حسب تصريحه.

وأضاف بايدن في معرض حديثه أن أمريكا ستواصل تزويد أوكرانيا بالمساعدة الأمنية، ليس لتصعيد الحرب لكن للسماح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها حسب وصفه.

وفي اجتماعه مع النقابات العمالية في مدينة سوتشي الروسية جاء رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ أكد أن بلاده لا تعتزم شن حرب على أحد، رغم أن نظاما عالميا يملي فيه قائد على الآخرين ما يجب أن يفعلوه لا يناسب موسكو حسب قوله.

وأضاف بوتين – في أول تصريحات له منذ اجتماعه، أمس الجمعة، مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبحث الأزمة الأوكرانية – أن هناك بوضوح محاولة لعرقلة نمو روسيا بوسائل مختلفة، قائلا "هناك محاولة لتقويض النظام العالمي القائم من خلال وجود زعيم بغير منافس يريد أن يبقى على مفهوم إنه مسموح له بكل شيء بينما لا يسمح للآخرين إلا بما يوافق هو عليه ووفق مصالحه".