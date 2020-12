غموض نتائج مباحثات ميركل وهولاند مع بوتين

خمس ساعات من المفاوضات والمباحثات المغلقة والبعيدة عن آذان الإعلام وأعين الكاميرات في الكرملين ، 5 ساعات اجتمع فيها قادة كل من روسيا وألمانيا وفرنسا لوضع خطة سلام تهدف الى إنهاء عشرة شهور من الحرب في أوكرانيا .

انتهت المحادثات ولم يتبعها مؤتمر صحفي مشترك أو بيان من القادة الثلاثة بعد محادثاتهم في الكرملين ، حيث غادرهولاند وميركل مباشرة إلى المطار بعد 5 ساعات متواصلة من الاجتماع المغلق.

وجاءت تعليقات المسؤولين من الدول الثلاث منسقة ،في موسكو وباريس وبرلين، حيث وصفوا المحادثات بأنها موضوعية وبناءة.

وأشاروا أنهم جميعا سيواصلون العمل على الخطة الفرنسية الألمانية التي قد تفضي إلى اتفاق، مع مقترحات أضيفت من الرئيس بوروشينكو والرئيس بوتين.

وغرد الكرملين عبر التوتير :

President of Russia @KremlinRussia_E

Meeting with Angela Merkel and Francois Hollande on ways to resolve the Ukrainian crisis

اجتماع مع أنجيلا ميركل وفرانسوا أولاند لإيجاد حل أزمات أوكرانيا.

وجاءت ردود هذه التغريدة كالتالي :

Avgustinio ‏@rusk902002

I hope your economy will never be better than moldova economy for what you have done in Ukraine. Mister Putler

أتمنى يا مستر بوتين أن لا يتحسن اقتصادك ويكون شبيهاً باقتصاد مالدوفا جزاء لفعلتك في أوكرانيا

CapitalPhoenix ‏@787Cap9Phoenix

The delusions are spreading fast and wide. That is all to it. Doing business with a bunch of barbarians? NO THANKS

هذا كله أوهام وهي سرعان ما ستنتشر ، لا نردي العمل مع مجموعة من البرابرة .شكرا

@uatodaytv @poroshenko

Do not give in. I am an American citizen who has sent equipment to your soldiers. Fight, stand against oppression

لا تستسلم ، أنا مواطن أمريكي الذي أرسل إليك الأسلحة والمعدات لجنودك ، قاتل ضد الظلم

Jean-Marie Guéhenno ‏@JGuehenno

#Putin acting tough out of weakness

بوتين يتصرف بصرامة لأنه ضعيف