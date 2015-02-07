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تسريب منسوب للسيسي وكامل: الخليج أنصاف دول لديهم أموالا ضخمة

7/2/2015

التسريب بثته قناة "مكملين" الفضائية

كشف تسريب جديد منسوب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بثّته قناة "مكمّلين" حوارا دار بينه وبين مدير مكتبه عباس كامل وعضو المجلس العسكري محمود حجازي قبل أيام من ترشحه لرئاسة الجمهورية، إذ وصف الحوار دول الخليج بأنها أنصاف دول تمتلك مبالغ ضخمة.

وتناول المتحاورون في التسريب استراتيجية التعامل مع دول الخليج خاصة في ما يتعلق بطلب منح مالية كما حدث في حرب الخليج، وقال عباس كامل مدير مكتب السيسي إنه يجب التعامل مع دول الخليج على أساس "خذ وهات".

كما أشار السيسي في التسريب إلى حجم المبالغ المطلوبة من كل دولة خليجية داعمة له وتفاصيل تحويل تلك الأموال إلى حسابات الجيش المصري، والطلب من الكويت والسعودية والإمارات منحه عشرة مليارات دولار من كل واحدة منها.

وأضاف السيسي في معرض حديثه أن دول الخليج تمتلك ميزانيات ضخمة، وأن قادة تلك الدول يملكون من الأموال ما يفوق ميزانيات بلدانهم، حسب قوله.

من جهته قال عباس كامل إن القيادات بدول الخليج تمتلك أموالا كبيرة، وكل واحد منهم يملك مئات المليارات، مضيفا أن بنك قطر الوطني وحده يتوفر على احتياطي بتسعمائة مليار، ووصف بعض دول الخليج بأنها "أنصاف دول".

القناة الفضائية التي تعرضت للتشويش قبل بث التسريب أكدت أن هذا الأخير يتعلق باجتماع عقد في فبراير 2014، وضم كلا من السيسي ومدير مكتبه آنذاك عباس كامل وعضو المجلس العسكري محمود حجازي.

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