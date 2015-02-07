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بوروشينكو يرفض تغيير "خطوط الترسيم" مع الانفصاليين

7/2/2015

الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو (Getty)

أكد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، اليوم السبت، أنه لا يستطيع قبول أي تغيير على ما يسمى "خطوط الترسيم"، التي وردت في اتفاق مينسك للسلام مع الانفصاليين الموالين لروسيا.

وأضاف بوروشينكو "بروتوكول مينسك ليس مائدة طعام مفتوحة في فندق بايريشر هوف " مشيرا إلى مكان مؤتمر ميونيخ الأمني حيث كان يتحدث.

وقال إن الاتفاق لن ينجح إلا إذا تم احترام كل بنوده وعددها 12 بندا، مشيرا إلى البروتوكول، الذي أُبرم في سبتمبر أيلول الماضي في عاصمة روسيا البيضاء.

 وحقق المتمردون منذ توقيع الاتفاق مكاسب كبيرة في شرق أوكرانيا، مما أثار الشكوك في أنهم سيحترمون الاتفاق في شكله الحالي.

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