الأمن والسلم العالمي في يومه الثاني في ميونيخ الألمانية

الصراع في أوكرانيا ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية جاءا في أولويات جلسات أعمال المؤتمر السنوي للأمن والسلم العالمي في ميونيخ .

يشارك في المؤتمرعشرون رئيس دولة وستون وزير خارجية ودفاع .

ستكون على قائمة المواضيع أيضاً المباحثات النووية مع إيران والصراع في سوريا وأزمة اللاجئين في العالم.

وناقش المحاورون الازدياد غير المسبوق بالأزمات العالمية خلال 2014 وعدم قدرة المجتمع الدولي على مواجهتها.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كلمة خلال المؤتمر إن الغرب يرغب ببناء الأمن الأوروبي بالشراكة مع روسيا وليس ضدها.

واعتبرت ميركل أن زيادة توريدات الأسلحة لأوكرانيا لن تسهم في حل الأزمة.

وجاءت بعض التعليقات على منشورات الحساب الرسمي لمؤتمر الأمن والسلم في ميونيخ Security Conference @MunSecConf كالتالي:

Olga Semenova @Ollissya

This shows what a small world we live in, so we should be good neighbors.

هذا يظهر كم هذا العالم الذي نعيشه يبدو صغيراً ، لذا يجب أن نتكانف.

Ana ‏@anavasiliu

Borders failed to cut bondage

فشلت الحدود في إلغاء العبودية.

@vova371 Vladimir Phillips

Russia helps Ukrain’s breakaway regions to survive the Winter. How does that make other parts of Ukraine to pay for weapons?

روسيا تساعد المناطق الانفصالية في أوكرانيا لاجتياز فصل الشتاء، كيف يمكن أن تجعل مناطق أخرى تدفع لحمل السلاح؟

@MikeMietek

If this is his way of thinking, heaven will crash!.

لا يمكن أن يكون هذا السياق أسلوب في التفكير

بشأن الملف السوري ، جاء أحد التعليقات على حساب المؤتمر كالتالي

Diplomacy140 ‏@Diplomacy140

Can we talk to #Russia and #Iran about #Syria? Don’t just focus on IS. What about Assad’s barrel bombs?

هل يمكن أن نتحدث لروسيا وإيران حول سوريا … الرجاء عدم التركيز فقط على تنظيم الدولة ، ماذا عن براميل الأسد؟

ولقراءة التقارير الصادرة عن المؤتمر تجدونها على

https://www.securityconference.de/en/