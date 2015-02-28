هادي يجتمع لأول مرة مع السفير السعودي في عدن

يكثف الرئيس اليمني حاليا نشاطه السياسي والدبلوماسي من عدن -أرشيف

عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، (السبت) اجتماعا مع السفير السعودي في اليمن محمد سعيد آل جابر، الذي استأنف عمله يوم الخميس الماضي في عدن رفقة سفراء الإمارات وقطر والكويت.

وأشاد هادي – في أول لقاء له مع سفير دولة عربية وأجنبية منذ انتقاله لعدن – بدعم المملكة العربية السعودية لليمن.

بدوره، أكد السفير السعودي أن السفارة تعمل حاليا بكل أقسامها من العاصمة الاقتصادية والتجارية بعدن، كما جدد دعم المملكة للرئيس هادي باعتباره يمثل الشرعية الدستورية ووقوف السعودية الدائم إلى جانب الشعب اليمني، مؤكدا "ضرورة استكمال التسوية السياسية في اليمن الشقيق في إطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية" حسب قوله.

وكثف هادي من نشاطه السياسي والدبلوماسي كرئيس للدولة في مدينة عدن الجنوبية للأسبوع الثاني على التوالي، منذ فراره من الإقامة الجبرية بمقر إقامته في صنعاء، التي فرضها عليه الحوثيون، الذين يهيمنون على النصف الشمالي من البلاد.

وكان الحوثيون سيطروا على مختلف وسائل الإعلام الرسمية ومنها المركز الرئيس لوكالة الأنباء في العاصمة اليمنية صنعاء.

تجدر الإشارة إلى أن كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت كانت قد أغلقت منتصف فبراير سفاراتها في صنعاء وأجلت دبلوماسييها في خطوة اتخذها عدد كبير من السفارات بشكل متزامن، بينها مصر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا لدواع أمنية بعد سيطرة الحوثيين، ما زاد من العزلة الدولية لليمن والحوثيين.