مقتل 4 يشتبه في انتمائهم للقاعدة بطائرة أمريكية

تتعاون الولايات المتحدة منذ سنوات مع الأمن اليمني لتعقب أعضاء تنظيم القاعدة – أرشيف

أسفر هجوم أمريكي بطائرة من دون طيار في اليمن، اليوم (السبت) عن مقتل 4 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة في محافظة شبوة جنوبي البلاد، حسبما ذكرته مصادر أمنية يمنية.

وقال مسؤول أمني إن الهجوم استهدف شخصين داخل سيارتين في منطقة بيحان بمحافظة شبوة، مضيفا أنه أسفر كذلك عن إصابة عدد كبير من المشتبه فيهم.

وتتعاون الولايات المتحدة منذ سنوات مع قوات الأمن اليمنية لتعقب واستهداف أعضاء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وهي الاستراتيجية التي انتقدتها جماعات حقوقية نظرا لتكرار سقوط ضحايا مدنيين.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة قد أبدوا قلقهم البالغ، من أن يتسبب عدم الاستقرار السياسي باليمن في إتاحة الفرصة لتنظيم القاعدة، لتعزيز قوته وشن هجمات في الخارج.

ووفقا لمؤسسة "نيو أميركا" التي تجمع بيانات عن عمليات الطائرات من دون طيار فقد شنت الولايات المتحدة 19 غارة بهذه الطائرات في اليمن خلال العام 2014 وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 124 متطرفا وأربعة مدنيين حسب ذكر المؤسسة نفسها.

ويعتبر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب واحدا من أنشط أجنحة تنظيم القاعدة، وأعلن مسؤوليته عن هجمات دامية بالرصاص في باريس يوم 7 من يناير الماضي.