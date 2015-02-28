مانشتر يونايتد يؤيد إقامة مونديال قطر في الشتاء

بلاتر يقترح 18 من ديسمبر موعدا لإقامة نهائي كأس العالم 2022 (Getty)

رحب ديفيد جيل المدير التنفيذي السابق لمانشستر يونايتد باقتراح جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن إقامة نهائي كأس العالم 2022 في قطر بحد أقصى في 18 من ديسمبر.

وجاءت تعليقات جيل – عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوربي – خلال حضوره في بلفاست أمس الجمعة، لاجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن سن قوانين اللعبة.

وقال بلاتر بعد وصوله إلى بلفاست إنه يعارض فكرة إقامة نهائي كأس العالم في 23 من ديسمبر وقبل يومين من عيد الميلاد.

واتفق جيل مع رأي بلاتر وقال "أنا سعيد لواقع أن الرئيس بلاتر خرج وقال إنه من غير الممكن إقامة النهائي في 23 وأن 18 من ديسمبر هو الموعد الأقصى وهذا الأمر على الأقل يعد خطوة على الطريق الصحيح".

وتعد الأندية الإنجليزية هي الأكثر معارضة لفكرة إقامة كأس العالم في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وقال جيل – الذي كان يدير أكثر أندية الدوري الإنجليزي نجاحا – إنه حان الوقت لقبول فكرة إقامة البطولة في الشتاء بدلا من الصيف.

وأضاف "لقد تقرر هذا الأمر ودعونا نتأقلم معه. بعض مسابقات الدوري في أوربا التي تتوقف في يناير ستكون مشكلتها أكبر من الدوري الإنجليزي الممتاز".