حماس: قرار المحكمة المصرية عار كبير

خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" (أرشيف)

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس (السبت) بإدراج حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منظمة إرهابية، وهو القرار الذي استهجنته الحركة الفلسطينية إذ اعتبرته "عارا كبيرا يلوث سمعة مصر" مضيفة أنه لن يكون له تأثير على مكانتها.

وجاء في بيان لحركة حماس، تسلمت الجزيرة مباشر نسخة منه "قرار المحكمة المصرية بإدراج حركة حماس "منظمة إرهابية" هو صادم وخطير يستهدف الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة الفلسطينية وهو قلب للمعادلات ليصبح الاحتلال صديقاً والشعب الفلسطيني عدوا".

كما أضاف البيان نفسه أن "هذا القرار عار كبير يلوث سمعة مصر وهو محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية ولن يكون له أي تأثير على مكانة حركة حماس التي تحظى باحترام كل أبناء وقيادات الأمة" .

وكانت محكمة أخرى قد قضت الشهر الماضي بحظر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس وإدراجها "جماعة إرهابية".

جدير بالذكر أن العلاقات بين مصر وحركة "حماس"، التي تدير قطاع غزة المجاور متوترة منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في العام 2013.