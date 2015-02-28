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الحكم بالمؤبد لمرشد الإخوان و3 من نوابه في مصر

28/2/2015

محكمة الجنايات قضت أيضا بالإعدام على 4 متهمين في
 قضية مكتب الإرشاد – أرشيف

قضت محكمة مصرية اليوم (السبت) بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وثلاثة من نوابه وعدد كبير من قيادات الجماعة في قضية تتصل بأعمال عنف وقعت بالقاهرة قبل عامين.

كما قضت محكمة للجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام شنقا، في القضية التي وجهت فيها النيابة للمتهمين اتهامات بالقتل والشروع في قتل متظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

ومن بين المحكوم عليهم بالمؤبد اليوم، وعددهم 14 شخصا، ثلاثة نواب للمرشد هم: رشاد البيومي وخيرت الشاطر ومحمود عزت، الذي يحاكم غيابيا، بالإضافة إلى عدد من القيادات البارزة مثل عصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني.

وتعود القضية إلى 30 من يونيو 2013، اليوم الذي انطلقت فيه مظاهرات احتجاجية بعد عام واحد على تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم، واندلعت اشتباكات في ذلك اليوم بين معارضي مرسي وعدد من مؤيديه عند مقر مكتب إرشاد الجماعة، قتل فيها 7 على الأقل وأصيب عشرات آخرون.

جدير بالذكر أنه صدر سابقا أحكام بالإعدام والسجن المؤبد على المرشد وغيره من قيادات ومؤيدي الجماعة في قضايا أخرى تتصل جميعها بالاحتجاجات والاضطرابات، التي أعقبت عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في منتصف العام 2013.

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