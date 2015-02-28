احتجاجات في بريطانيا ضد مسيرة معادية للمسلمين

تظاهرة المسلمين ضد "بيغيدا"

تظاهر أكثر من ألفي شخص اليوم السبت في مدينة نيوكاسل بشمال شرق انجلترا احتجاجا على مسيرة نظمها فرع حركة أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب (بيغيدا) الألمانية في بريطانيا وشارك فيها نحو 400 شخص.

وتحذر الحركة منذ شهور من أن المسلمين يجتاحون ألمانيا ونظمت مسيرات معظمها في مدينة درسدن، وحاولت الحركة الانتشار في مدن ودول أخرى لكنها لم تحقق تقدما كبيرا.

ورغم عدم نشر الكثير من الأخبار عن الفرع البريطاني للحركة في وسائل الإعلام البريطانية فإن صفحة بيغيدا في المملكة المتحدة على موقع فيسبوك اجتذبت أكثر من 17 ألف متابع.

وقال مصور رويترز في المكان إن الشرطة انتشرت بشكل مكثف استعدادا للمسيرتين اللتين تم الفصل بينهما ومرتا بسلام.

وتصاعدت المخاوف من تنامي المشاعر المعادية للإسلام في بريطانيا بسبب تصدر الإسلاميين المتشددين في الشرق الأوسط للعناوين وبعد هجمات فعلية وتهديدات بشن بهجمات في أوروبا.

وانتقدت بعض المنظمات الإسلامية رد فعل السلطات على تهديد المتشددين وقالت إنه أدى إلى شيطنة مسلمي بريطانيا البالغ عددهم مليونين و700 ألف نسمة.