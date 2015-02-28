إنقاذ عشرات اللاجئين السوريين والعراقيين قبالة ساحل رومانيا

امرأة سورية رفقة طفلها بعد نجاتهما من الغرق – أرشيف

أنقذ خفر السواحل الروماني 70 مهاجرا معظمهم سوريون وعراقيون كانوا في قارب صيد صغير، كاد أن يغرق أثناء محاولتهم اجتياز الأمواج المتلاطمة للوصول إلى أوروبا اليوم (السبت).

وكان القارب التركي قد أبحر من اسطنبول وعُثر عليه وهو يواجه الصعاب على بعد 16 كيلومترا عن ساحل رومانيا، وقال ماريوس نيكولسكو، المتحدث باسم خفر السواحل إن القارب، الذي كان مكتظا بالمهاجرين ومن بينهم 20 امرأة وسبعة أطفال تلقى المساعدة حتى وصل بسلام إلى ميناء كونستانتا.

وأوضح المتحدث نفسه أن المهاجرين، الذين جرى إنقاذهم هم أول من حاولوا الوصول إلى رومانيا عبر البحر هذا العام، وأضاف أنهم يخضعون لفحوص طبية وقد يطلبوا حق اللجوء.

وتقول أرقام خفر السواحل إن نحو 500 مهاجر وصلوا بحرا إلى رومانيا منذ منتصف 2013، بعد فرارهم من الحرب والفقر وانتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وافريقيا.

غير أن هذا العدد قليل مقارنة بدول أوربية أخرى حسب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي أكدت أن 160 ألف شخص اجتازوا البحر ليصلوا إلى إيطاليا بين شهري يناير ونوفمبر 2014 ، وأن 40 ألفا آخرين وصلوا إلى اليونان.