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وفاة 3 معتقلين بقسم المطرية في مصر

27/2/2015
 
وفاة معتقلين بقسم شرطة المطرية

قرر النائب العام  المصري حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل محام داخل قسم شرطة المطرية" لحين الانتهاء من التحقيقات فيها ، والمحامي هو ثالث شخص يلقى مصرعه جراء التعذيب خلال يومين في القسم نفسه .

وقال النائب العام، في بيان مقتضب إن قرار حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأن القضية.

وكانت نيابة شرق القاهرة قد قررت، صباح الخميس، حبس ضابطين بالأمن الوطني لاتهامهما بتعذيب محام داخل قسم المطرية ما أدى إلى وفاته.

و وجهت النيابة للمتهمين تهم التعذيب والقتل العمد والتعدي بالضرب على محام أثناء تواجده داخل القسم واستجوابه.

كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة ، وقال نقيب المحامين بشمال القاهرة، محمد عثمان، إن قوات الأمن ألقت القبض على المحامي ومعه 3 آخرين بتهمة حيازة بندقية آلية، وأدانته التحريات بالمشاركة في تظاهرات ضد قوات الجيش والشرطة.

وحتى الآن لم يصدر التقرير النهائي لمصلحة الطب الشرعي حول أسباب وفاة المحامي.
و جدير بالذكر أنه قد شيعت بمنطقة المرج بالقاهرة أمس جنازة المحامي  وقال أهل الضحية إن كريم توفي جراء التعذيب أثناء التحقيق معه في قسم المطرية, وأكدوا أنهم عاينوا آثار إصابات على جثمانه.

و كان قد توفي معتقل آخر يدعى الشيخ عماد تحت التعذيب في قسم المطرية الذي يقول معارضون وناشطون في مجال حقوق الإنسان إنه يشهد انتهاكات واسعة ضد المعتقلين بسبب نشاطهم السياسي. وجرى تشييع جثمان الشيخ عماد إلى مثواه الأخير في محافظة الشرقية.

من جهتها, ذكرت صحيفة حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- على موقع فيسبوك أن طالبا يدعى مصطفى محمود إبراهيم توفي أيضا جراء التعذيب في قسم المطرية.

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