مقتل 14 مسلحا لتنظيم الدولة بغارة للتحالف شمالي العراق

مقتل 14 مقاتلا من تنظيم الدولة في غارة للتحالف

قصف طيران التحالف الدولي مقرا لمسلحي تنظيم الدولة بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق, ما أسفر عن مقتل 14 مقاتلا بالتنظيم، بينما قتل قناص تابع للتنظيم طفلا وأصاب 5 من المدنيين العراقيين قرب منطقة الدجيل بصلاح الدين.

وقال مصدر أمني بصلاح الدين إن طيران التحالف الدولي قصف وكرا لمسلحي تنظيم الدولة بقرية الخانوكة في منطقة الشرقاط ما أسفر عن تدمير المقر بالكامل ومقتل المسلحين الـ 14، مشيرا إلى أن غارة جوية استهدفت موقعا لتنظيم الدولة بناحية الصينية غرب بيجي, ما أسفر عن مقتل مسئول التنظيم الأمني في بيجي سعد دهام العكيدي.

وذكر المصدر أن قناصا من تنظيم الدولة أطلق النار على مدنيين في منطقة سيد غريب قرب منطقة الدجيل، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة خمسة آخرين بجراح , مشيرا إلى أن القناص حاول قطع طريق بغداد – سامراء .