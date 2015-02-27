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مقتل 14 مسلحا لتنظيم الدولة بغارة للتحالف شمالي العراق

27/2/2015

مقتل 14 مقاتلا من تنظيم الدولة في غارة للتحالف

قصف طيران التحالف الدولي مقرا لمسلحي تنظيم  الدولة  بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق, ما أسفر عن مقتل 14  مقاتلا بالتنظيم، بينما قتل قناص تابع للتنظيم طفلا وأصاب 5 من المدنيين العراقيين قرب منطقة الدجيل بصلاح الدين.

وقال مصدر أمني بصلاح الدين إن طيران التحالف الدولي قصف وكرا لمسلحي  تنظيم الدولة بقرية الخانوكة في منطقة الشرقاط  ما أسفر عن تدمير المقر بالكامل ومقتل المسلحين  الـ 14، مشيرا إلى أن غارة جوية استهدفت موقعا لتنظيم الدولة بناحية الصينية غرب بيجي, ما أسفر عن مقتل مسئول التنظيم الأمني في بيجي سعد دهام العكيدي.

وذكر المصدر أن قناصا من  تنظيم الدولة أطلق النار على مدنيين في منطقة سيد غريب قرب منطقة الدجيل، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة خمسة آخرين بجراح , مشيرا إلى أن القناص حاول قطع طريق بغداد – سامراء .

على صعيد آخر, قال النائب عن محافظة نينوى "حنين القدو" إن 4 آلاف مقاتل من المكون التركماني أنهوا تدريباتهم استعدادا لمساندة القوات الأمنية في عملية تحرير الموصل , مشيرا إلى أن القوة القتالية التركمانية تحوي مقاتلين من الأيزيديين وعناصر من "البشمركة" ستكون مهمتها محاصرة مدينة الموصل وقطع طرق الإمداد القادمة من جهتي سنجار وتلعفر. مشيرا إلى أن القطاعات العسكرية للجيش العراقي مدعومة بقوات مايسمى "الحشد الشعبي" ستشارك في عملية تحرير مدينة الموصل من تنظيم  الدولة .

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