فيسبوك تطلق أدوات جديدة لوقاية المستخدمين من الانتحار

أطلق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أدوات جديدة للمستخدمين في أميركا هدفها المساعدة على منع حالات الانتحار والحد منها ومتابعة المشتبه بإقدامهم على الانتحار، وتسمح هذه الأدوات للمستخدمين الآخرين بالإبلاغ عن أي "محتوى انتحاري" وتحويلة للمراجعة للقائمين على صفحة فيسبوك إضافة إلى دفع وتشجيع المعرضين لهذا الخطر للحصول على مساعدة.

ووضعت أدوات هذه الجديدة ضمن خاصية "الإبلاغ" التي أطلقت عام 2011 على صفحات فيسبوك. وخصصت إدارة فيسبوك للمبادرة الجديدة فريقًا مُدرَّبًا والموارد المالية الكافية وميزات إضافية أخرى لمساعدة أولئك المعرضين لخطر الانتحار أو إيذاء النفس.

وبعد استعراض أي تقرير والتأكد من أنه قد يشير إلى ميل أو نية أحد مستخدمين الشبكة الانتحار، سيقوم فيسبوك بإرسال إخطارات إلى ذلك المستخدم تقترح عليه قبول مساعدة أحد الأصدقاء مع توفير المساعدة النفسية والاجتماعية التي تساعد على الوقاية من الانتحار.

ثم سيتم حث مستخدمي فيسبوك المقدِميون على الانتحار على الاتصال بالجمعية الوطنية الأميركية للوقاية من الانتحار أو بصديق، أو طلب المساعدة الذاتية والمشورة من موارد مخزنة على فيسبوك سلفا وتم تطويرها بالشراكة مع منظمات الصحة العقلية ومنظمات غير ربحية تقدم خدماتها داخل الولايات المتحدة.

وتسمح تلك الأدوات الجديدة أيضا للمستخدم الذي أبلغ عن محتوى انتحاري بالوصول إلى مصادر الدعم، بما في ذلك الرسائل النصية الآلية أو خيارات أخرى مثل طلب مساعدة صديق أو الحصول على المشورة من صديق آخر أو من خط المساعدة على منع الانتحار.

وقال روب بويل ونيكول ستوبلي من فيسبوك "إذا رأي أي مستخدم أن هناك شخص ما على فيسبوك يهدد بشكل مباشر بالانتحار أو يحاول أو يشتبه بأنه سيحاول، فعليه فورا الاتصال بخدمات الطوارئ المحلية على الفور".

يُذكر أن هذه الميزة الجديدة متاحة الآن للمستخدمين في الولايات المتحدة، وتقول فيسبوك إنها تسعى أيضا إلى تحسين أدواتها المخصصة لمنع الانتحار خارج الولايات المتحدة.