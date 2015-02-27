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جولة ثامنة من اللقاحات المضادة لشلل الأطفال في سوريا

27/2/2015

يقارب عدد اللقاحات الجاهزة مليوني جرعة (Getty)

أعرب فريق عمل "لقاح سوريا" عن استعداده للبدء بجولةٍ ثامنة من اللقاحات المضادة لشلل الأطفال في 7 محافظات سورية انطلاقا من صباح غد (السبت) لتمتد على مدى 6 أيام، وذلك بعد نجاح سبع جولاتٍ سابقة.

وأوضح الفريق الطبي في بيان، استلمت الجزيرة مباشر نسخة منه، أن المحافظات السورية السبعة المستهدفة هي حلب، وإدلب، واللاذقية، والرقة، والحسكة، ودير الزور وحماه، كما أكد إتمام عملية استلام ومعاينة اللقاحات، التي يقارب عددها مليوني جرعة من الهلال الأحمر التركي، وجرى إدخالها إلى الأراضي السورية بعد معاينتها في مستودعات وزارة الصحة التركية، ومن ثم إرسالها للداخل السوري عبر معبري باب الهوى وباب السلامة في اليومين الماضيين حسب نص البيان.

 وقال فريق عمل "لقاح سوريا" إن الشهر الماضي شهد استعداداتٍ مكثفةً في الداخل السوري تأهباً لاستقبال الجولة الثامنة، وإن هذه التحضيرات تميزت بتدريبات عالية الجودة لكافة الكوادر المختصة بالحملة، وذلك لضمان أعلى مستوى تنفيذي خلال أيام الحملة، حيث شملت الدورات التدريبية جميع المحافظات، التي سينشط بها فريق اللقاح حسب ما ذكر المصدر نفسه.

كما أكد الفريق الطبي أن جميع الهيئات الطبية ومديريات الصحة جرى تزويدها بمستلزمات سلسلة التبريد اللازمة لحفظ اللقاحات، والتي تتنوع بين مولدات وبرادات ومجمدات وحاملات لقاح.

جدير بالذكر أن فريق عمل "لقاح سوريا"، جرى تأسيسه في تركيا بعد اجتماع 21 منظمة طبية سورية ودولية عاملة في الداخل السوري المحرر، بالإضافة إلى مديريات الصحة، ويتعاون الفريق مع المنظمات الدولية المختصة، كما يشرف على مجموعة كبيرة من المتطوعين قوامها 8 آلاف متطوع يقومون بتنفيذ الحملات الجوالة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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