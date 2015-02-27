تأهل 4 فرق إيطالية للدور ثمن النهائي للدوري الأوربي

محمد صلاح يقود فيورينتينا للتأهل لثمن النهائي

تأهلت فرق إشبيلية وفياريال وميلان وروما ونابولي وفيورنتينا واياكس ودينامو كييف إلى الدور ثمن النهائي للدوري الأوربي لكرة القدم، بينما خرج ليفربول وتوتنهام .

وشهد هذا الدور تأهل أربعة فرق إيطالية هي: إنتر ميلان، وفيورنتينا وروما وتورينو.

وبلغ إشبيلية الإسباني حامل اللقب الدور ثمن النهائي بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 3-2 أمس الخميس في مونشنغلادباخ في إياب الدور الثاني. وسجل النمساوي مارتن سترانتسل في الدقيقة 8 ( خطأ في مرمى فريقه) وفيكتور ماشين بيريز فيتولو (في الدقيقتين 26 و79) أهداف إشبيلية، والسويسري غرانيت شاكا (19) والبلجيكي تورغان هازار (29) هدفي بروسيا مونشنغلادباخ. وأكمل بروسيا مونشنغلادباخ المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد شاكا في الدقيقة 68 لتلقيه الانذار الثاني.

وكان إشبيلية فاز 1- صفر ذهابا في إشبيلية. كما حجز إنتر ميلان بطاقته إلى ثمن النهائي بفوزه الصعب على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 1- صفر في ميلانو. وسجل الكولومبي فريدي غوارين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من تسديدة قوية من خارج المنطقة.. وكان الفريقان تعادلا 3-3 ذهابا في غلاسكو. أما فيورنتينا الايطالي فقد حجز بطاقته بفوزه على توتنهام الانكليزي 2- صفر في فلورنسا. ومنح الألماني ماريو غوميز التقدم لفيورنتينا في الدقيقة 54 إثر انفراد، وأضاف الدولي المصري محمد صلاح الثاني في الدقيقة 71 عندما خطف كرة داخل المنطقة وسددها من مسافة قريبة داخل المرمى، وهو الهدف الثالث لصلاح في رابع مباراة مع فيورنتينا منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة من تشلسي الانكليزي، بعد الأول عندما افتتح له التسجيل أمام ساسوولو (3-1) والتي لعبها أساسيا، والثاني عندما أدرك له التعادل في مرمى ضيفه تورينو (1-1) الأحد الماضي. وضمن روما تأهله بفوزه الثمين على مضيفه فيينورد روتردام الهولندي 2-1. وسجل الصربي آدم لياييتش (45+2) والعاجي جرفينيو (60) هدفي روما، وألفيس مانو (57) هدف فيينورد روتردام. وتوقفت المباراة في الدقيقة 52 عندما شهر الحكم الفرنسي كليمان توربان البطاقة الحمراء في وجه المهاجم ميتشل تي فريده إثر تدخل قوي بحق المدافع اليوناني كوستاس مانولاس ففجر جمهور أصحاب الأرض جام غضبه على الحكم وألقى المقذوفات والألعاب النارية ما أضطره إلى مطالبة اللاعبين بالعودة الى غرف الملابس. وكان روما وقتها متقدما بهدف وحيد. وكان الحكم اوقف المباراة لبضعة دقائق في الشوط الأول عقب رمي الجماهير موزة باتجاه لاعبي الفريق الإيطالي.. وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا في روما. وتأهل نابولي بتغلبه على ضيفه طرابزون سبور التركي 1-صفر في نابولي.. سجل الهولندي جوناثان دي غوزمان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19. وكان نابولي فاز برباعية نظيفة ذهابا. وبلغ تورينو الدور ثمن النهائي بفوزه على مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني 3-2 في بلباو. وسجل فابيو كوالياريلا (16 من ركلة جزاء) والأرجنتيني ماكسي لوبيز (45+3) وماتيو دارميان (68) أهداف تورينو، وأندوني إيراولا (44) وأوسكار دي ماركوس (61) هدفي أتلتيك بلباو.. وكان الفريقان تعادلا 2-2 ذهابا. وحذا فياريال حذو مواطنه مواطنه إشبيلية وبلغ ثمن النهائي بفوزه على مضيفه سالزبورغ النمسوي 3-1 في سالزبورغ. وسجل الارجنتيني لوسيانو فييتو (33 و76) والمكسيكي جيوفاني دوس سانتوس (79) أهداف فياريال، وماركو ديوريسين (18) هدف سالزبورغ.. وكان فياريال فاز 2-1 ذهابا في فياريال. كما تأهل اياكس أمستردام الهولندي بفوزه على مضيفه ليجيا وارسو البولندي 3-صفر في وارسو. وسجل البولندي أركاديوش ميليك (11 و43) ونيك فييرغيفر (13) الأهداف.. وكان أياكس امستردام فاز 1-صفر ذهابا في أمستردام. وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها أياكس الدور ثمن النهائي لإحدى المسابقات الأوروبية في الأعوام الأربعة الأخيرة. وخرج ليفربول الإنكليزي من الدور الثاني بخسارته أمام مضيفه بشيكتاش التركي 4-5 بركلات الترجيح على ملعب "أتاتورك اولمبياد استاديوم" في إسطنبول والذي شهد تتويجه قبل 10 أعوام باخر لقب قاري له عندما تغلب على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح 3-2 عقب المباراة النهائية المثيرة التي تخلف فيها بثلاثية نظيفة في الشوط الأول قبل أن يرد بمثلها في الثاني. وبقي فولفسبورغ الممثل الوحيد لكرة القدم الالمانية في ثمن النهائي بتعادله مع مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي صفر- صفر.وكان فولفسبورغ، ثاني البوندسليغا، فاز 2-صفر ذهابا. وأوقف دينامو كييف الأوكراني مغامرة ضيفه غانغان الفرنسي عندما تغلب عليه 3-1 في كييف وأخرجه من الدور الثاني.. وسجل البولندي لوكاش تيودورتشيك (31) وفيتالي بويالسكي (46) واوليغ غوسيف (75 من ركلة جزاء) أهداف دينامو كييف، وكريستوف ماندان (669 هدف غانغان. وكان غانغان فاز 2-1 ذهابا في غانغان. ولحق دنيبرو بمواطنه دينامو كييف بعد تعادله مع مضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-2 في أثينا. وسجل أرتيم فيديتسكي (22) والكرواتي نيكولا كالينيتش (90+2) هدفي دنيبرو، وكوستاس ميتروغلو (14) والأرجنتيني اليخاندرو دومينغيز (90 من ركلة جزاء) هدفي اولمبياكوس.. وكان دنيبرو فاز 2-صفر ذهابا. وتأهل زينيت سان بطرسبورغ ودينامو موسكو الروسيان بفوز الأول على ضيفه إيندهوفن الهولندي 3-صفر والثاني على ضيفه إندرلخت البلجيكي 3-1. في المباراة الأولى في سان بطرسبورغ، سجل الفنزويلي خوسيه سالومون روندون (29 و67) والبرازيلي هالك (48) الأهداف. وكان زينيت فاز ذهابا 1-صفر. وأهدر لوك دي يونغ ركلة جزاء لايندهوفن في الدقيقة 61. وفي الثانية في العاصمة موسكو، سجل اليكسي كوزلوف (47) وارتور يوسوبوف (64) والألماني كيفن كوراني (90) أهداف دينامو موسكو، والصربي الكسندر ميتروفيتش (29) هدف اندرلخت.. وكان الفريقان تعادلا ذهابا صفر-صفر. وأهدر الكسندر كورولين ركلة جزاء لدينامو موسكو في الدقيقة 64. كما بلغ كلوب بروج البلجيكي الدور ثمن النهائي بفوزه على ضيفه البورغ الدنماركي 3-صفر في بروكسل. وسجل الإسباني فيكتور فازكيز (11) ومامادو أوبي أولاري (64) وبولي بولينغولي مبومبو (74) الأهداف. وكان كلوب بروج فاز 3-1 ذهابا.