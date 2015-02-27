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باريس تفرج عن صحفيي الجزيرة المحتجزين

27/2/2015

أطلقت السلطات الفرنسية سراح صحفيين من قناة الجزيرة الانجليزية بعدما احتجزتهم خلال إعدادهم تقريراً إخبارياً في باريس حول قضية الطائرات من دون طيار الغامضة.

و استجوبت الشرطة الفرنسية الصحفيين لتفرج عنهم بعد 19 ساعة من الاحتجاز, كما طلبت السلطات من منتج الجزيرة حضور جلسة في المحكمة في 3 من مارس، حيث يُتوقع أن تحكم عليه بغرامة مالية أو مصادرة الطائرة من دون طيار التي كانت بحوزتهم.

يذكر أن قضية الطائرات من دون طيار أثارت عدداً من التساؤلات حول استخدامها محلياً, مما دفع فريق الجزيرة في باريس لمحاول إعداد تقرير حول استخدام الطائرات محلياً، حيث استخدموا طائرة لاسلكية تتمتع بخاصية التصوير، وذلك بهدف تعريف المشاهدين باستخدامات هذا النوع من الأجهزة الالكترونية التي باتت شائعة الاستخدام مؤخراً بين الناس، إضافةً إلى تغطية القضية الغامضة للطائرات من دون طيار التي رصدت في باريس مؤخراً والمخاوف الأمنية الأخرى في فرنسا.

وقالت شبكة الجزيرة في بيان لها إنها تفخر بالنزاهة التي يتمتع بها محتواها الإخباري، وتسعى على الدوام لتقديم الصورة الكاملة لجمهورها.

وتفرض السلطات الأمنية استنفارا وتشديدات أمنية مكثفة منذ وقوع هجوم "شارلي إبدو" في السابع من يناير/ كانون الثاني، الذي خلف 12 قتيلا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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