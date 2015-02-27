انفجار سيارة مفخخة في الغوطة الشرقية يودي بحياة 11سوريا

العنف في سوريا (أرشيف)

قتل 11 شخصا (الجمعة) في انفجار سيارة مفخخة في بلدة الضمير الخاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي ذكر أن السيارة انفجرت قرب مسجد في البلدة.

في الوقت نفسه، قتل 7 أشخاص في غارات جوية لطائرات تابعة لقوات النظام على منطقة المرج في الغوطة الشرقية أيضا. في موازاة ذلك، استهدفت طائرات النظام السوري منطقة المرج الواقعة شمال شرق العاصمة بثماني غارات ، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم طفلة و امرأة واحدة ، وفقا للمرصد.

وتحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية منذ حوالى العام ونصف العام، كما ينفذ سلاح الجو غارات بشكل منتظم على المنطقة في محاولة للقضاء على معاقل المعارضة المسلحة وإبعاد خطرها عن دمشق، وتوجد في الغوطة الشرقية فصائل عدة من المعارضة المسلحة.

يذكر أن أكثر من 210 آلاف شخص قضوا في النزاع المستمر في سوريا منذ منتصف مارس 2011