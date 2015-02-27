"المؤتمر الليبي" يعود إلى الحوار

المؤتمر الليبي العام (أرشيف-الجزيرة)

أعلن المؤتمر الليبي العام قبوله مبدأ وقف إطلاق النار في جميع محاور القتال، والعودة إلى طاولة الحوار.

وقالت رئاسة الأركان الليبية بطرابلس والتابعة للمؤتمر العام عبر بيان لغرفة العمليات المشتركة إنه تم التوصل إلى توافق على وقف إطلاق النار, والجلوس للحوار لحقن دماء الليبيين., وذلك بحضور وفد من بعثة الأمم المتحدة في مدينة زوارة غرب طرابلس.

وكانت جلسة حوار غير مباشر منذ اسبوعين عُقدت في مدينة غدامس جنوب غرب طرابلس بين ممثلين عن المؤتمر الوطني العام وآخرين عن مجلس النواب المنحل المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد.

يذكر أن القوات التابعة للمؤتمر الوطني، ومن بينها القوات المشاركة في عمليتي "فجر ليبيا" و"شروق ليبيا" تقاتل قوات مجموعات مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر, تضم مسلحي مدينة الزنتان وما يسمى جيش القبائل.