الحوثي يهاجم السعودية بسيل من الاتهامات

الحوثيون يرفعون صورة لعبدالملك الحوثي خلال مظاهرة (أرشيف-الجزيرة)

قال عبدالملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله باليمن إن الثورة اليمنية تواجه سخطا سعوديا , وموقفا سلبيا من الإدارة الأمريكية , مضيفا أن "السعودية دعمت القاعدة وقوى التخريب التي تلقت معونات".

واتهم الحوثي في كلمة له تعليقا على التطورات الأخيرة بعض القوى السياسية بمحاولة استدعاء الخارج واصفا إياها بالعمالة المكشوفة من أجل التدخل في شؤون هذا البلد وفرض خيارات معينة, وكأن اليمن ولاية أمريكية أو سعودية على حد وصفه, مؤكدا أن "هناك بدائل في المنطقة أفضل من السعودية و أمريكا? فيما يتعلق بالاقتصاد والعلاقات الخارجية".

وهاجم الحوثي حزب الإصلاح واتهمه بمناهضة الثورة الشعبية والوقوف ضد "المطالب المشروعة" وبإجراء "تنسيق واضح و مكشوف" مع تنظيم القاعدة في محافظتي مأرب وشبوة، معتبرا القاعدة "الأداة الاستخباراتية التي تخدم الخارج".

كما واصل الحوثي سيل اتهاماته حيث قال إن الرئيس "هادي" كان خاضعا مطلقا للولايات المتحدة والسعودية, قوى تتلقى أموالا من الخارج لتؤثر على أمن واستقلال اليمن معتبرا أن مغادرته إلى عدن تأتي في سياق "تغذية النزاعات وتأجيج الصراع" .

وقال الحوثي إن هناك قوى تتلقى أموالا من الخارج للتأثير على أمن واستقلال اليمن, مضيفا أن أي سفارة لا تريد البقاء في صنعاء فلتذهب.

وجدد الحوثي دعوته للحوار والتطلع لتشكيل مجلس رئاسي يمثل كل التيارات الفاعلة , مهددا باتخاذ "إجراءات حاسمة" تجاه مواقف القوى السياسية.