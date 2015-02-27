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الثني يتهم تركيا بدعم "حكومة طرابلس" و"عدم المصداقية"

27/2/2015

عبد الله الثني – رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا

اتهم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة "عبد الله الثني" تركيا بتصدير أسلحة لبلاده ليقتل شعبه بعضه بعضا – بحسب قوله – وأنها لا تتعامل مع الليبيين بمصداقية. بينما نفى ذلك متحدث باسم الخارجية التركية بشدة .

وقال عبد الله الثني، في مقابلة صحفية، إن حكومته ستوقف التعامل مع تركيا لأنها ترسل أسلحة إلى مجموعة منافسة في طرابلس "لكي يقتل الشعب الليبي بعضه البعض" في تصعيد للهجته ضد أنقرة.

وجدد الثني خلال المقابلة الصحفية تأكيده على أن الشركات التركية ستستبعد من التعاقدات على الأراضي التي تسيطر عليها حكومته (وهي نحو 20% من الأراضي الليبية) وقال إن أي فواتير قائمة سيتم دفعها، وقال "نحن لا نقول إننا نعادى تركيا ولكن لا نتعامل معها وهذا من حقنا".

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية التركية  تانجو بلجيتش  إنه  على الثني  "بدلا من ترديد نفس المزاعم غير الحقيقية والتي لا أساس لها من الصحة  عليه دعم مساعي الأمم المتحدة من أجل الحوار السياسي".

وتابع قوله "سياستنا بشأن ليبيا واضحة للغاية. نحن ضد أي تدخل خارجي في ليبيا وندعم بشكل كامل الحوار السياسي الدائر بوساطة الأمم المتحدة".

كانت حكومة الثني قالت  هذا الأسبوع إنها ستستبعد الشركات التركية من الصفقات المستقبلية متهمة أنقرة بدعم الحكومة الموازية في طرابلس والجماعات المسلحة المتحالفة معها ، وذلك بعد أن استقبل مسئولون أتراك أعضاء في الحكومة الموازية.

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