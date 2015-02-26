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قمة سعودية تركية بالرياض مطلع الأسبوع القادم

26/2/2015
 الملك سلمان والرئيس التركي أردوغان

تعقد في العاصمة السعودية الرياض قمة سعودية تركية على مستوى الرؤساء ، حيث يعتزم الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، التوجه إلى المملكة العربية السعودية، السبت المقبل، في زيارة رسمية، تستغرق ثلاثة أيام.

وورد في بيان صادر عن المركز الإعلامي للرئاسة التركية، بثته وكالة الأناضول للأنباء، أن زيارة أردوغان تستمر من 28 فبراير، وحتى الثاني من مارس المقبل.

وأفاد البيان أن أردوغان سيلتقي خلال الزيارة، العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبد العزيز آل سعود"، في العاصمة الرياض، حيث من المقرر أن يتضمن اللقاء مباحثات بشأن العلاقات الاستراتيجية "الأخوية المتجذرة تاريخياً" بين البلدين، بحسب وصف البيان، كما سيتبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية والعالمية.

جدير بالذكر أنه سبق انعقاد القمة قمة قطرية سعودية بالرياض كذلك تناولا خلالها عاهلا البلدين العلاقات المشتركة بين الطرفين و اتفاق الرياض للمصالحة ببنوده التكميلية .

و هي القمة التي مهد لها الأمير محمد بن نايف وليّ و ليّ العهد السعودي بزيارته للدوحه أوائل شهر فبراير و كانت مقدمة للقمة السعودية القطرية و تقريب وجهات النظر بين الطرفين .

و تأتي قمة الرياض و أنقرة التي تعقد مطلع الأسبوع القادم في ذات السياق السياسي الذي بدأه الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ توليه المسئولية في المملكة ، و التي تقوم على احتواء أي خلافات مع المحيط العربي و الإسلامي و التشاور في الملفات الهامة بالمنطقة .

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