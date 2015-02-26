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قتيل وخمسة جرحى في خمسة انفجارات بالقاهرة

26/2/2015
صورة أرشيفية لتفجير سيارة مفخخة بالقاهرة بيناير الماضي (EPA)

قالت وزارة الداخلية المصرية ومصادر إن شخصا قتل وأصيب خمسة آخرون من بينهم رجال شرطة الخميس عندما انفجرت خمس قنابل في عدة أحياء بالقاهرة.

وتقع أغلب الهجمات التي يشنها متشددون يسعون للإطاحة بالحكومة في شبه جزيرة سيناء لكن شهدت القاهرة ومدن أخرى في الآونة الأخيرة الكثير من الانفجارات المحدودة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن انفجارا وقع أمام أحد المطاعم في حي إمبابة الشعبي بالقاهرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، كما تسبب في حدوث تلفيات بسيارتين ودراجة نارية أمام المطعم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية واجهة المطعم الصغير وقد تحطمت وكذلك آثار الحطام في الشارع.

وقالت مصادر أمنية إن ثلاثة رجال شرطة أصيبوا في انفجار قنبلة قرب قسم للشرطة في حي الوراق الشعبي المجاور لحي إمبابة.

وقال بيان وزارة الداخلية إن ثلاث عبوات أخرى انفجرت في حي المهندسين القريب وأغلب سكانه من الطبقة المتوسطة لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات، لكنها تسببت بتلفيات محدودة في محلات تابعة لشركات اتصالات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات.

والشهر الماضي قتل ما لا يقل عن ثلاثين فردا من قوات الأمن في هجمات متزامنة شنها جناح تابع لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في سيناء.

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