فوز ليفركوزن وخسارة الأرسنال بدوري الأبطال الأوروبي

لاعبو باير ليفركوزن يحتفلون بالفوز

فاز باير ليفركوزن الألماني على أتلتيكو مدريد الإسباني 1-صفر أمس الأربعاء على ملعب "باي أرينا" في ليفركوزن في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل التركي هاكان تشالهان أوغلو (57) الهدف. ويلتقي الفريقان إيابا في 18 مارس/آذار المقبل على ملعب "فيسنتي كالديرون" في مدريد.

وفي نفس الدور خسر أرسنال الانكليزي أمام موناكو الفرنسي 1-3 "الامارات" سجل جيفري كوندوغبيا (38) والبلغاري ديميتار برباتوف (53) ويانيك فيريرا كاراسكو (90+4) أهداف موناكو، وأليكس أوكسلايد تشامبرلاين (90+1) هدف أرسنال. ويلتقي الفريقان ايابا في 18 مارس/ آذار المقبل على ملعب "لويس الثاني" في موناكو.