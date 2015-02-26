البث الحي
منوعات

فوز ليفركوزن وخسارة الأرسنال بدوري الأبطال الأوروبي

26/2/2015
 
 لاعبو باير ليفركوزن يحتفلون بالفوز

فاز باير ليفركوزن الألماني على أتلتيكو مدريد الإسباني 1-صفر أمس الأربعاء على ملعب "باي أرينا" في ليفركوزن في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل التركي هاكان تشالهان أوغلو (57) الهدف. ويلتقي الفريقان إيابا في 18 مارس/آذار المقبل على ملعب "فيسنتي كالديرون" في مدريد.

وفي نفس الدور خسر أرسنال الانكليزي أمام موناكو الفرنسي 1-3  "الامارات" سجل جيفري كوندوغبيا (38) والبلغاري ديميتار برباتوف (53) ويانيك فيريرا كاراسكو (90+4) أهداف موناكو، وأليكس أوكسلايد تشامبرلاين (90+1) هدف أرسنال. ويلتقي الفريقان ايابا في 18 مارس/ آذار المقبل على ملعب "لويس الثاني" في موناكو.

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)

عنصر سابق من "فاغنر" يكشف خفايا شركة الأمن الروسية

أحد مقاتلي شركة فاغنر الروسية (الأناضول- أرشيف)