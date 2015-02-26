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رويترز : الجيش المصري يقتل 20 و يصيب 28 بسيناء

26/2/2015
جانب من الحملات الأمنية بشمال سيناء

ذكرت مصادر أمنية يوم الأربعاء أن الجيش المصري قتل العشرات ممن يشتبه انهم "إسلاميون متشددون" في عملية في شمال سيناء بحسب رويترز في حين أفادت وسائل اعلام رسمية بخطف مسؤول حكومي في المنطقة.

وقالت المصادر الأمنية في سيناء لرويترز إن طائرات الاباتشي قتلت 18 من المشتبه بهم بعد أن دمرت أربع عربات فان في شمال سيناء.

وأضافت المصادر أن 20 قتلوا عندما قصف الجيش مبنى ومدرسة ومركز شباب كان يتجمع بداخلهم المشتبه بهم قرب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء. وقالت المصادر إن 28 اخرين اصيبوا.

وقال مصدر أمني آخر في القاهرة إن الجيش نفذ عملية في شمال سيناء أوقعت "عشرات" القتلى.

من ناحية أخرى أفادت وسائل إعلام رسمية بخطف  مدير شركة المياه فرع الشيخ زويد .

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