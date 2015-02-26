الكتاتني يكشف عن محاولات النظام معه للوساطة مع الإخوان

د سعد الكتاتني

لا تزال أصداء كلمة د سعد الكتاتني تتفاعل خاصة بعد كشفه في جلسة أمس الأربعاء بمحكمة جنايات القاهرة عن مفاوضات حاول النظام اجراءها معه و لكنه رفض .

و تناولت كلمة د سعد الكتاتني في شقها الأول دفوعه عن القضية المتهم فيها و تفنيده للاتهامات الموجة إليه شقها الثاني حديث عن محاولات النظام غير المباشرة للتفاوض معه .



فلقد تحدث عن واقعة حدثت معه داخل السجن حيث قال " انه في النصف الثاني من اكتوبر 2013 حضر اليه المستشار ايمن بدوى من نيابة امن الدولة العليا و قال له : انت لست متهم في شيء ، و أضاف : ايه رايك عايزين نحلّ الموضوع بتاع شهداء رابعة على ان يتم قبول الدية الشرعية لانهم لو دخلوا في قضايا مش هيوصلوا لحاجة ، فرد عليه الكتاتنى قائلا : انا لست من اولياء الدم ولكن لهم اسر مسئولون عنهم وليس لى صفة للتفاوض " على حد قوله



واشار الكتاتني ان ذات المستشار حضر له في جلسة اخرى وقال لي عايزين نأخذ رايك في المشكلة السياسية حول الاحتقان السياسي الموجود واضاف الكتاني ان رئيس النيابة قال له ان النيابة تقوم بدور امن قومي فرد عليه الكتاتنى قائلا : ان 30 يوينو مظاهرات وليست ثورة وان 3 يوليو انقلاب وانه مصر على عودة الرئيس الشرعي محمد مرسى لأنه منتخب بإرادة الشعب وبعدها تم حل حزب الحرية والعدالة على حد قوله .



وتابع الكتاتنى ان رئيس النيابة حضر جلسة اخرى و قال لي أنني متهم بالتخابر ، وقال الكتاتنى ان الاتهامات تذكرني بأفلام اسماعيل يسن عندما كان يقوم بالسلام على اسماعيل يسن وان خيال السينما وصل الى النيابة والقضايا والله انا شوفت الفيلم ده اه فضجت القاعة بالضحك