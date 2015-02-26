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الرئيس اليمني يستقبل المبعوث الأممي في عدن

26/2/2015

عبد ربه منصور هادي – الرئيس اليمني

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الخميس بالمبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر كأول مسؤول دولي يستقبله هادي في عدن منذ فراره من الإقامة الجبرية بمقر إقامته في صنعاء التي فرضها عليه الحوثيون الذين يهيمنون على شمال البلاد.

واجتمع هادي ببن عمر ومعه عدد من قيادات الأحزاب السياسية اليمنية بالمقر الرسمي للرئاسة في العاصمة الاقتصادية عدن في خطوة مهمة تؤكد مدى الدعم الكبير الذي يحظى به هادي وشرعيته من قبل الأحزاب السياسية المحلية والمجتمع الدولي.

وكان هادي قدم استقالته الشهر الماضي بعد استيلاء الحوثيين على القصر الرئاسي وفرض الإقامة الجبرية عليه في صنعاء في صراع على السلطة بعد أشهر من التوتر بسبب خلافات حول مسودة الدستور. ووجه هادي الثلاثاء الماضي  رسالة إلى البرلمان اليمني أبلغه فيها رسميا بسحب استقالته.

وأشاد هادي خلال اللقاء بجهود المبعوث الدولي التي يبذلها في إطار تنفيذ عملية التسوية السياسية في اليمن المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، من جانبه اثنى بن عمر على جهود هادي ومدى صبره وتحمله في سبيل إخراج اليمن من أتون الصراعات والأزمات التي تشهدها.

ويلقي الصراع على السلطة بين الحوثيين الشيعة في صنعاء وهادي في عدن بمزيد من الشكوك حول المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لحل أزمة اليمن سلميا كما يعمق من الانقسامات الطائفية والإقليمية التي قد تغرق البلاد في حرب أهلية.

 

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