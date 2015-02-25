مقترح بالبرلمان المنحل بطبرق يتولى "حفتر" قيادة الجيش

البرلمان الليبي يقترح تعيين حفتر قائدا للجيش

قال فرج هاشم المتحدث باسم البرلمان الليبي المنحل والمنعقد الأربعاء إن السيد عقيلة صالح رئيس المجلس اقترح تكليف اللواء خليفة حفتر قائدا للجيش وأن قرار التعيين ما زال بحاجة للاعتماد من رئيس المجلس.

كان مجلس النواب الليبي المنحل بحكم المحكمة العليا صوت أمس في جلسة مغلقة حضرها 80 عضواً على تعديل القانون بشأن اختصاصات المناصب القيادية العسكرية واستحداث منصب القائد العام للجيش الوطني.

وبحسب التعديل فإن القائد الأعلى للجيش الليبي، الذي يمثله رئيس مجلس النواب، سيقوم بتسمية القائد العام للجيش الليبي والذي سيتولى بدوره أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان.

ورغم اعتراضات أبداها نواب عن تيارات سياسية إلا أن مصادر برلمانية، أكدت قرب إصدار المجلس بيانا لإعلان اللواء حفتر قائدا عاما للجيش الليبي إثر جلسة تصويت .

وتشهد مدينة طبرق استنفاراً أمنياَ حيث طوقت الفرق الأمنية والعسكرية مقر مجلس النواب، وكانت تقارير إخبارية تحدثت في وقت سابق أن مجلس النواب الليبي، سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن ترقية اللواء خليفة حفتر إلى رتبة الفريق أول مع تكليفه رسمياً بتولي مهام القائد العام لقوات الجيش في مختلف أرجاء البلاد.

