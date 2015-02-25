للمرة الثانية بيومين طائرات دون طيار بسماء باريس

خريطة للأماكن التي حلقت فوقها الطائرات أمس (الفرنسية)

للمرة الثانية خلال 24 ساعة تحلق طائرات مسيرة (بدون طيار) في سماء العاصمة الفرنسية باريس ، حيث شهدت مساء الثلاثاء خمس طائرات تحلق فوق عدد من الأماكن الحساسة بالمدينة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني قوله إن طائرات مسيرة حلقت خمس مرات فوق باريس الليلة الماضية، مضيفة أن شهودا أبلغوا أيضا عن تحليق هذه الطائرات.

ويذكر أن سماء العاصمة الفرنسية شهدت مساء الأثنين الماضي تحليق خمسة طائرات أيضا فوق القصر الرئاسي وبرج إيفيل وساحة كونكورد وعدد من المناطق الحساسة الأخرى.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية "AFP" إن الطائرات ظلت تحلق حوالي ثلاث ساعات، من العاشرة مساء وحتي الواحدة صباحا.



ويأتي هذا التطور في الوقت الذي لاتزال فيه السلطات الأمنية الفرنسية تحقق لمعرفة هوية من يقف وراء تحليق الطائرات الخمس يوم الأثنين الماضي.

وفي وقت سابق أمس نقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن هذا التحليق "قد يكون عملا منسقا، لكننا لا نملك أي معلومات إضافية في الوقت الحاضر".

وقال مصدر آخر إن أجهزة الشرطة حاولت ليل الاثنين لساعات اعتراض ورصد مشغلي هذه الطائرات لكنها لم تتمكن من معرفة مكانهم.

كما أوكل أمر التحقيق بشأن الطائرة التي حلقت فوق السفارة الأميركية إلى فرع الأبحاث بالقوات الجوية الفرنسية، في حين كلفت الشرطة القضائية في باريس بالتحقيق في بقية الحالات.

يذكر أن فرنسا شهدت عدة عمليات لتحليق لطائرات دون طيار في سمائها منذ أكتوبر الماضي فقد حلقت حوالي عشرين طائرة قرب مواقع نووية في أنحاء البلاد، وفي يناير الماضي حلقت طائرة دون طيار فوق قصر الإليزيه.