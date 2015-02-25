قطر وأمريكا يتفقان على ضرورة إحلال السلام بالمنطقة

مباحثات الرئيس الأمريكي ونظيره القطري أمس (الجزيرة)

اتفق كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني على ضرورة العمل من أجل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية كي تعيش العراق في سلام بحسب مراسل الجزيرة

الذي قال إن هناك المحادثات التي جرت مساء الثلاثاء شهدت توافق رؤى بين البلدين حول قضايا الشرق الأوسط، ومن بينها الأزمة السورية ومساعي التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، كما تناولت المحادثات مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

ووصف أوباما المحادثات مع الشيخ تميم بالممتازة، وقال إن هناك توافقا في الرؤى بينهما حول مختلف القضايا بما فيها سوريا. من جهته، أكد أمير قطر على توافق الرؤى مع أوباما، بما في ذلك دعمه لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي تصريحات للصحفيين إثر اللقاء، أشار الرئيس الأميركي إلى قلق البلدين الشديد بشأن الوضع في سوريا، وأكد في هذا الإطار الاستمرار في دعم المعارضة السورية التي تُوصف المعتدلة، وشدد على أن سوريا لن تستعيد استقرارها طالما أن الرئيس بشار الأسد "الفاقد للشرعية" لم يغادر الحكم.

وتابع مراسل الجزيرة أنه قرأ عن أوباما قوله إنه اتفق مع دول مثل قطر على انتقال سياسي يخرج بموجبه الأسد من الحكم. كما قال الرئيس الأميركي إن البلدين عازمان على عمل كل ما هو ضروري من أجل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، ولكي يعيش الكل في العراق بسلام.

وفي ما يخص العلاقات الثنائية، شدد أمير دولة قطر -في تصريحات له إثر الاجتماع- على العلاقة المتينة بين بلاده والولايات المتحدة، خاصة في المجال العسكري.

وكان البيت الأبيض قال إن المحادثات -التي شارك فيها أيضا نائب الرئيس الأميركي جو بايدن- تناولت الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان أمير دولة قطر قد وصل إلى واشنطن الاثنين في إطار زيارة رسمية له للولايات المتحدة لبحث قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية. وقالت وكالة الأنباء القطرية إن اللقاء بين الجانبين "يتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها".

وأشار مراسل الجزيرة في واشنطن إلى أن اللقاء جاء بعيد مقالة لأمير دولة قطر نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، حث فيها أوباما على التعامل مع الأسباب العميقة لظاهرة الإرهاب التي تتغذى من الدكتاتورية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة.

وتحتل قطر -وفقا لصحيفة الراية القطرية- المرتبة الثالثة كوجهة للصادرات الأميركية في منطقة الخليج، والخامسة في منطقة الشرق الأوسط. كما أن حجم الاستثمارات القطرية في أميركا بلغ 35 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.