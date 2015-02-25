خبراء أمميون: 60 مليار دولار حصيلة عبدلله صالح من الفساد

علي عبد الله صالح – الرئيس اليمني السابق

ستون مليار دولار وأكثر وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن.. جمعهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بوسائل تنم عن الفساد أثناء فترة حكمه .. تقديرات تضمنها تقرير لخبراء أممين عينوا من قبل الأمم المتحدة أشار تقريرهم أيضا إلى أنه تواطأ في استيلاء ميليشيات على السلطة العام الماضي.

وعكس تقرير لجنة الخبراء بشأن اليمن التي عينتها الأمم المتحدة الانتقادات التي وجهها خصومه بأن حكم صالح الذي امتد من عام 1978 الى عام 2012 شابه الفساد وأنه حتى وهو خارج السلطة كان يحرض على زعزعة استقرار البلاد – وهي مزاعم نفاها باستمرار.

وبعد تقديم النتائج التي توصل اليها الخبراء وتقع في 54 صفحة صوت مجلس الأمن بالإجماع يوم الثلاثاء على تمديد العقوبات على صالح واثنين من كبار زعماء الميليشيات التي فرضتها عليهم المنظمة الدولية في البداية في نوفمبر تشرين الثاني لدورهم المزعوم في زعزعة استقرار البلاد.

ولم يرد متحدث باسم صالح على الفور على الاتصالات المتكررة بينما نفى صالح أي فساد أثناء فترة حكمه ، كما رفض حزبه مزاعم من منتقدي صالح بأنه أو ابنه أحمد علي الذي كان في فترة من الفترات من كبار قادة الجيش اليمني كان له يد في سقوط العاصمة صنعاء.

وكتب الخبراء الذين راقبوا انتهاكات عقوبات الأمم المتحدة بشأن اليمن "يزعم ان (صالح) جمع أموالا تتراوح بين 32 مليار و60 مليار دولار … من خلال وسائل منها ممارساته الفاسدة بصفته رئيسا لليمن وخاصة ما يتعلق بعقود الغاز والنفط حيث أشارت تقارير الى أنه طلب أموالا مقابل منح شركات حقوقا حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط."

وقال التقرير إنه يعتقد أن معظم هذه الثروة تم تحويلها إلى الخارج بأسماء وهمية أو أسماء آخرين لديهم أصول نيابة عنه. وكانت تأخذ شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع ثمينة أخرى ويعتقد أنها امتدت في 20 دولة على الأقل.

وبقي صالح وسيطا للسلطة وكثيرا ما وجه انتقادات إلى الرئيس الذي جاء بعده عبد ربه منصور هادي في الأشهر التي سبقت غزو صنعاء في سبتمبر بواسطة جماعة الحوثي التي أطاحت في نهاية الامر بهادي من السلطة وفتحت فراغا سياسيا.

وقال خبراء الامم المتحدة وهم يصفون هجوم الحوثيين المسلح على العاصمة ان "ولاء قطاعات كبيرة في الجيش لعناصر من النظام القديم وخاصة أحمد علي صالح والرئيس السابق صالح الذي تواطأ مع الحوثيين هو الذي أدى الى وقوع انقلاب