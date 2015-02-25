المرصد السوري: 132 مقاتلا لتنظيم الدولة قتلوا منذ السبت

المرصد السوري: تنظيم الدولة فقد 132 من مقاتليه منذ السبت

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 132 مقاتلا من تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا منذ السبت الماضي في معارك مع القوات الكردية التي تدعمها الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي في محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا.

وقال المرصد السوري إن وحدات حماية الشعب الكردية سيطرت على 70 قرية خلال الهجوم ، وكانت وحدات حماية الشعب طردت مقاتلي التنظيم من بلدة كوباني السورية الشهر الماضي بدعم من الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة.

ومنطقة شمال شرق سوريا ذات أهمية كبيرة في المعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية لأنها قريبة من المناطق التي يسيطر عليها في العراق

يأتي ذلك غداة ذكر نشطاء سوريون مسيحيون أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية خطفوا 150 شخصا على الأقل من قرى يقطنهما مسيحيون آشوريون بشمال شرق سوريا. وذكرت جماعة سورية مسيحية تمثل عددا من المنظمات غير الحكومية داخل وخارج البلاد أنها تحققت من خطف 150 شخصا على الأقل بينهم نساء وكبار سن على أيدي أعضاء تنظيم الدولة .

وقال بسام اسحق رئيس المجلس السرياني الوطني السوري "تحققنا من مصادر على الأرض أن 150 شخصا على الأقل اختطفوا."

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال في وقت سابق إن 90 شخصا اختطفوا عندما أغار مقاتلون من الدولة الإسلامية على قرى يقطنها مسيحيون آشوريون إلى الغرب من الحسكة وهي مدينة يسيطر الأكراد على معظمها.

وأدانت الولايات المتحدة الهجمات في الحسكة ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدنيين المختطفين . وقالت وزارة الخارجية إن مئات آخرين تتقطع بهم السبل في القرى التي يحاصرها مقاتلو الدولة الإسلامية وإن أعمال العنف هناك شردت أكثر من ثلاثة آلاف شخص.