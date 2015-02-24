نتنياهو يأمر بتنفيذ عمليات بسيناء

الحدود المصرية الاسرائيلية (الجزيرة )

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قواته العسكرية بتنفيذ عمليات داخل سيناء خلال الفترة القادمة، وقالت القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة مساء الأثنين إن بنيامين نتنياهو يعتزم توجيه ضربات عسكرية لسيناء.

ولم يوضح المعلق العسكري في القناة ألون بن دافيد في حديثه ما إن كان هناك تنسيق لهذه العمليات مع الجيش المصري ، كما لم تكشف القناة عن موعد الضربات الموجه .

بينما قال محلل الشؤون السياسية في الإذاعة الإسرائيلية شمعون أران إن هناك تعاونا أمنيا وثيقا بين مصر وإسرائيل بخصوص الوضع في سيناء.

وأوضح في تصريحات لشبكة الجزيرة أن هذا التعاون تجسد في تحليق طائرات من دون طيار إسرائيلية فوق سيناء لجمع المعلومات حول تحركات المسلحين الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم أنصار بيت القدس.

وشمل التعاون أيضا -وفقا لأران- اجتماعات أمنية منتظمة وزيارات لمسؤولين إسرائيليين إلى القاهرة.

يذكر أن موقع "واللا" الإسرائيلي الإخباري كشف قبل شهرين النقاب عن أن هناك تعاونا ميدانيا بين الجيشين المصري والإسرائيلي في الحرب على الجماعات الجهادية داخل سيناء.

في سياق متصل قال عضوان بارزان بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الديمقراطي إنهما وجها دعوة أمس الاثنين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اجتماع مغلق مع أعضاء ديمقراطيين بالمجلس أثناء زيارته المقبلة لواشنطن والمقرره الشهر القادم وحذرا من أن تحويل العلاقات الأميركية الإسرائيلية إلى قضية حزبية "

وتأتي زيارة نتنياهو لواشنطن وسط جاءت الدعوة في اعقاب توترات أثارتها خطة نتنياهو إلقاء كلمة في الكونجرس تتناول البرنامج النووي الإيراني

تأتي الدعوة في اليوم الذي أصدرت فيه محكمة مانهاتن الفيدرالية الأمريكية قرارا يحمل السلطة الفلسطينية مسئولية ما أسمته بالهجمات "الإرهابية" ضد اسرائيل والتي سقط على إثرها ضحايا خلال العقد السابق بحسب قرار المحكمة الذي غرم السلطة الفلسطينية 218 مليون دولار على سبيل التعويض.

