فرنسا تفتح تحقيقا في تحليق 5 طائرات مجهولة بسمائها

قال مراسل الجزيرة في باريس محمد البقالي إن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا في الطائرات المجهولة التي حلقت فوق مناطق بالعاصمة الفرنسية من منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي وحتى السادسة من صباح اليوم.

وذكر أن هذه الطائرات حلقت فوق أماكن حساسة في باريس مثل السفارة الأميركية.



وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن خمسة طائرات بدون طيار حلقت فوق عدد من معالم باريس ليلة أمس ولم تتمكن شرطة متابعة الطائرات من رصد محرك تلك الطائرات

ونقلت الوكالة عن مصادر مقربة الثلاثاء أن الطائرات شوهدت فوق مناطق حساسة منها السفارة الأمريكية وبرج أيفل والمتحف العسكري

وقالت المصادر إن سلسلة من الطلعات الجوية بدون طيار غامضة في محطات الطاقة النووية، ومؤخرا على القصر الرئاسي،

تأتي تلك التحركات في ظل الإجراءات المشددة في أعقاب الهجمات الجهادية الشهر الماضي اسفرت عن مقتل 17 شخصا.