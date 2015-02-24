البث الحي
منوعات

جماعة الحوثي: هادي فقد شرعيته ويعتبر هاربا

24/2/2015
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (EPA-أرشيف)

قالت جماعة الحوثي باليمن الثلاثاء إن الرئيس عبد ربه منصور هادي فقد شرعيته كرئيس للدولة وحذرت كل من يتعامل معه معتبرة إياه هاربا من العدالة.

وقالت الجماعة في أول تعليق رسمي لها منذ فرار هادي من الإقامة الجبرية بمنزله في صنعاء الأسبوع الماضي إن تصرفات هادي أضرت بشعب اليمن وأمنه واستقراره واقتصاده وسبل العيش فيه.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور قد بعث خطابا إلى مجلس النواب "البرلمان" أبلغه فيه بسحب استقالته التي كان قدمها يوم 22 يناير الماضي، في حين تواصلت المسيرات الشعبية المؤيدة له والمنددة بانقلاب الحوثيين.

وأوضح مصدر مقرب من هادي أنه بعث برسالة إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الدستورية التي قدم استقالته إليها ولم يبت فيها بالرفض أو القبول لعدم قدرته على الانعقاد في مقره بالعاصمة صنعاء بعد محاصرته من قبل الحوثيين.

وقبل ذلك عقد هادي اجتماعا في عدن جنوب اليمن مع محافظي الأقاليم الرافضين للانقلاب، لبحث تطورات الأوضاع في البلاد عقب استئنافه مهامَّه رئيسا لها.

وكان قياديون من سبعة من أحزاب اللقاء المشترك قد توجهوا إلى عدن في وقت سابق للاجتماع مع هادي.

وقال الأمين العام لحزب العدالة والبناء عبد العزيز جباري إن حزبه وأحزاب التجمع الوحدوي والتنظيم الناصري والتجمع اليمني للإصلاح والعدالة والرشاد والاشتراكي قررت في اجتماع بصنعاء أمس الاثنين، التوجه إلى عدن للتشاور مع الرئيس هادي حول أفضل السبل لحل الأزمة التي تعيشها البلاد.

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)