جماعة الحوثي: هادي فقد شرعيته ويعتبر هاربا

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (EPA-أرشيف)

قالت جماعة الحوثي باليمن الثلاثاء إن الرئيس عبد ربه منصور هادي فقد شرعيته كرئيس للدولة وحذرت كل من يتعامل معه معتبرة إياه هاربا من العدالة.

وقالت الجماعة في أول تعليق رسمي لها منذ فرار هادي من الإقامة الجبرية بمنزله في صنعاء الأسبوع الماضي إن تصرفات هادي أضرت بشعب اليمن وأمنه واستقراره واقتصاده وسبل العيش فيه.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور قد بعث خطابا إلى مجلس النواب "البرلمان" أبلغه فيه بسحب استقالته التي كان قدمها يوم 22 يناير الماضي، في حين تواصلت المسيرات الشعبية المؤيدة له والمنددة بانقلاب الحوثيين.

وأوضح مصدر مقرب من هادي أنه بعث برسالة إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الدستورية التي قدم استقالته إليها ولم يبت فيها بالرفض أو القبول لعدم قدرته على الانعقاد في مقره بالعاصمة صنعاء بعد محاصرته من قبل الحوثيين.

وقبل ذلك عقد هادي اجتماعا في عدن جنوب اليمن مع محافظي الأقاليم الرافضين للانقلاب، لبحث تطورات الأوضاع في البلاد عقب استئنافه مهامَّه رئيسا لها.

وكان قياديون من سبعة من أحزاب اللقاء المشترك قد توجهوا إلى عدن في وقت سابق للاجتماع مع هادي.

وقال الأمين العام لحزب العدالة والبناء عبد العزيز جباري إن حزبه وأحزاب التجمع الوحدوي والتنظيم الناصري والتجمع اليمني للإصلاح والعدالة والرشاد والاشتراكي قررت في اجتماع بصنعاء أمس الاثنين، التوجه إلى عدن للتشاور مع الرئيس هادي حول أفضل السبل لحل الأزمة التي تعيشها البلاد.