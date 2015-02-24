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المرصد: تنظيم الدولة يختطف 90 مسيحيا آشوريا

24/2/2015

المرصد السوري: تنظيم الدولة يختطف 90 مسيحيا آشوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية خطفوا 90 شخصا على الأقل من قريتين يقطنهما مسيحيون آشوريون بشمال شرق سوريا.

وقال المرصد الذي يقع مقره في بريطانيا إن متشددي التنظيم أغاروا في الفجر على قريتين يقطنهما مسيحيون آشوريون الى الغرب من الحسكة وهي مدينة يسيطر الأكراد على معظمها ، وأضاف أن الخطف حدث في "قريتي تل شاميرام وتل هرمز الآشوريتين الواقعتين في محيط بلدة تل تمر الذي شهد اشتباكات عنيفة بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم الدولة الإسلامية " .

واستأنفت القوات الكردية السورية هجماتها على المتشددين وشنت هجومين على مقاتلي التنظيم في شمال شرق سوريا يوم الأحد مدعومة بالغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة وبقوات البشمركة العراقية التي تقصف الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية من الجانب العراقي للحدود.

وهذه المنطقة من سوريا مهمة استراتيجيا في قتال تنظيم الدولة الإسلامية لأنها متاخمة لأراض يسيطر عليها في العراق كانت قد شهدت حوادث قتل قيل وقتها أن المتشددين ارتكبوها بحق الأقلية اليزيدية العام الماضي

 

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