العفو الدولية: الغارات المصرية على درنة استهدفت مدنيين

ثلاثة من ضحايا الفارات المصرية على درنة الليبية (الجزيرة)

قالت منظمة العفو الدولية إن الغارات الجوية التي شنها الجيش المصري على مدينة درنة الليبية استهدفت منطقة ذات كثافة سكانية

وأوضحت المنظمة في تقرير لها صدر مساء الأثنين أن السلطات المصرية لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين خلال الغارات التي شنتها على مدينة درنة شرقي ليبيا. وأضافت أن الغارات التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين ترتقي إلى جرائم حرب.

وتابعت أنها حققت في الغارات التي شنها الجيش المصري يوم 16 فبرايرعلى درنة، وقد خلصت إلى أن صاروخين على الأقل أصابا منطقة بها كثافة سكانية كبيرة مما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

وأضافت أن سبعة مدنيين قتلوا في هذه الغارات وهم: أم وأطفالها الثلاثة وثلاثة أشخاص آخرين قتل بعضهم جراء تساقط الحطام والبعض الآخر جراء الشظايا.

ونقلت المنظمة عن شهود قولهم إن الغارات استهدفت مواقع عسكرية تتبع مسلحين بعضها يجاور مباني يقطنها مدنيون، مطالبة السلطات المصرية بكشف التفاصيل والمعلومات المحيطة بهذه الغارات.

وكان الجيش المصري شن تلك الغارات ردا على إعلان تنظيم الدولة الإسلامية ذبح 21 من الأقباط المصريين في مدينة سرت الليبية. وقالت القاهرة إن الغارات التي نفذها طيرانها الحربي كانت دقيقة ومخططا لها بعناية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في كلمة ألقاها الأحد الماضي إن الأهداف التي ضربها الطيران المصري "كانت منتقاة بعناية وبموجب معلومات استخبارية دقيقة، لأجل ألا يعتقد أحد بأننا نقوم بأعمال عدائية ضد مدنيين".