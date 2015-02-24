"الجنايات" تبرئ أحمد نظيف و العادلي من تهم فساد

أحمد نظيف و حبيب العادلى

برأت محكمة الجنايات المصرية اليوم الثلاثاء اثنين من رجال المخلوع مبارك أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهم فساد ، و كانت المحكمة قد أسقطت – في جلسة سابقة – الاتهامات الموجهة إلى نظيف والعادلي بالتربح والإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا باسم اللوحات المعدنية.



وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا، وقالت النيابة إن سعرها المدون في السجلات يزيد عن سعرها الحقيقي كثيرا .



بينما قد قضت محكمة اخرى على أحمد نظيف بالسجن سنة مع ايقاف التنفيذ، وعلى العادلي بالسجن خمس سنوات في القضية نفسها عام 2011، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في 2013.



ويأتي ذلك بعد أيام من تبرئة محكمة مصرية وزير البترول والثورة المعدنية سامح فهمي في عهد الرئيس المخلوع مبارك وخمسة من قيادات الوزارة من تهمة بيع الغاز الطبيعي لإسرائي ل بأسعار متدنية والإضرار بالمال العام.



يشار إلى أن المحاكم المصرية أصدرت أحكام براءة لأغلب رموز نظام مبارك من اتهامات تتعلق بالفساد، في حين أصدرت أحكاما مغلظة بسجن العديد من المعارضين .



في حين تتوالى أحكام السجن والإعدامات بحق مناهضي الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013 م حيث حكم على المئات بالإعدام و تم تحويل الآلاف لمحاكمات عسكرية .



حتى المحسوبين على مشهد 30 يونيو 2013 و الداعمين لانقلاب 3 يوليو ثم اختلفوا معه لاحقا تم ادانتهم بأحكام قاسية كأحمد دومة و أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل ، و كان آخرها الحكم على الناشط علاء عبدالفتاح في قضية احداث مجلس الشورى بالحبس المشدد خمس سنوات مع غرامة مئة الف جنيه .