مصر تغلق سفارتها باليمن بسبب تدهور الأوضاع الأمنية

عدد من الدول الأجنبية والعربية تغلق سفارتها باليمن

أعلنت الخارجية المصرية صباح اليوم الإثنين إغلاق السفارة المصرية في اليمن وعودت بعثتها الدبلوماسية إلى القاهرة وأرجعت قرارها إلي تدهور الأوضاع الأمنية هناك.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن البعثة برئاسة السفير يوسف الشرقاوي عادت صباح اليوم "بسبب سوء الأوضاع الأمنية فى اليمن."

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وبعض الدول العربية أغلقت من قبل سفاراتها في اليمن بسبب مخاوف أمنية.

يأتي ذلك عقب سيطرة جماعة الحوثي على الحكم في البلاد الشهر الماضي، واحتجاز الرئيس اليميني عبد ربه منصور هادي وفرض الإقامة الجبرية عليه ،إلا أن هادي تمكن من الفرار من صنعاء يوم السبت وتوجه إلى عدن

وهي خارج سيطرة الحوثيين تماما. ويبدو أنه سحب استقالته إذ قال في بيان إنه مازال الرئيس.



وسعى هادي لاستئناف مهامه كرئيس للدولة أمس الأحد إذ اجتمع بمحافظي عدد من محافظات الجنوب والقادة العسكريين بمنتجع رئاسي في العاصمة الاقتصادية عدن في اجتماع أذيع على قناة تلفزيون محلية بالمدينة.