البث الحي
منوعات

مصر تغلق سفارتها باليمن بسبب تدهور الأوضاع الأمنية

23/2/2015
      عدد من الدول الأجنبية والعربية تغلق سفارتها باليمن

أعلنت الخارجية المصرية صباح اليوم الإثنين إغلاق السفارة المصرية في اليمن وعودت بعثتها الدبلوماسية إلى القاهرة وأرجعت قرارها إلي تدهور الأوضاع الأمنية هناك.

 

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط  إن البعثة برئاسة السفير يوسف الشرقاوي عادت صباح اليوم "بسبب سوء الأوضاع الأمنية فى اليمن."

 

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وبعض الدول العربية أغلقت من قبل سفاراتها في اليمن بسبب مخاوف أمنية.

 

يأتي ذلك عقب سيطرة جماعة الحوثي على الحكم في البلاد الشهر الماضي، واحتجاز الرئيس اليميني عبد ربه منصور هادي وفرض الإقامة الجبرية عليه ،إلا أن هادي تمكن من الفرار من صنعاء يوم السبت وتوجه إلى عدن
وهي خارج سيطرة الحوثيين تماما. ويبدو أنه سحب استقالته إذ قال في بيان إنه مازال الرئيس.


وسعى هادي لاستئناف مهامه كرئيس للدولة أمس الأحد إذ اجتمع بمحافظي عدد من محافظات الجنوب والقادة العسكريين بمنتجع رئاسي في العاصمة الاقتصادية عدن في اجتماع أذيع على قناة تلفزيون محلية بالمدينة.

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

عنصر سابق من "فاغنر" يكشف خفايا شركة الأمن الروسية

أحد مقاتلي شركة فاغنر الروسية (الأناضول- أرشيف)