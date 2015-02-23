قصة فتاة يهودية تحصد جائزة أوسكار لأفضل فيلم

الفائزون بالأوسكار

حصد الفيلم البولندي "إيدا" جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي هذا العام، وذلك خلال الحفل السنوي السابع والثمانين الذي أقامته أكاديمية الفنون وعلوم السينما الأمريكية على مسرح دولبي في هوليوود مساء أمس الأحد.

ويتناول الفيلم الذي أخرجه باوفيل بافليكوفسكي وجسد دور البطولة فيه الممثلة أجاتا كولاشا، حياة فتاة تكتشف أنها ولدت يهودية، وأن والديها قتلا على يد النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

كما فاز فيلم البطل الكبير 6 "بيج هيرو 6" بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة طويل، ويتناول الفيلم ثلاثي الأبعاد، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته تى جى ميلر وألان توديك و مايا رودولوف وجيمي تشونغ، قصة فتى تنشأ رابطة وثيقة بينه وبين إنسان آلي من صنع أخيه الذي توفى في حريق.

في حين فاز جي.كي سيمونز بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "ويبلاش" كمعلم موسيقى حاد الطبع، نجح في الوصول بتلميذه إلى التألق وهذه أول جائزة أوسكار يحصل عليها سيمونز (60 عاما).

بينما اقتنصت باتريشيا أركيت (47 عاما) أوسكار كأحسن ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "بوي هود".

كما تغلبت أركيت على نجمات تنافسن معها في هذه الفئة من الجائزة مثل لورا ديرن وكيرا نايتلي وإيما ستون وميريل ستريب.

والجائزة هي أولى جوائز الأوسكار للممثلة البالغة من العمر 46 عاما بعد فوزها بجوائز عدة عن نفس الدور في الفيلم الذي استغرق تصويره 12 عاما.

وفازت جوليان مور بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن تجسيدها دور أستاذة جامعية مصابة بالزهايمر في فيلم (ستيل أليس) وهذه أول مرة تفوز فيها مور (54 عاما) بالجائزة رغم ترشحها أربع مرات من قبل للأوسكار.

وفاز إيدي ريدمين بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن تجسيده شخصية العالم ستيفن هوكينج في فيلم (ذا ثيري أوف إيفري ثينج) وهذه أول مرة يحصل فيها الممثل البريطاني (33 عاما) على جائزة الأوسكار.

كما فاز المكسيكي اليخاندرو جي. إيناريتو بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلم (بيردمان)وهذه أول مرة يحصل فيها إيناريتو (51 عاما) على جائزة الأوسكار، ويتناول فيلمه قصة ممثل كبير يحاول العودة للعمل من جديد من خلال عرض مسرحي يقدمه في برودواي. بينما نال أليخاندرو إيناريتو بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلم بيردمان فاز فيلم (بيج هيرو 6).