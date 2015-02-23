"تنظيم الدولة" يتبى هجوما على السفارة الإيرانية بطرابلس

هجوم على السفارة الإيرانية بليبيا

تبنى تنظيم الدولة الهجوم على مقر السفارة الإيرانية في العاصمة طرابلس. وقال المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة في ليبيا إن مجهولين استهدفوا مقر البعثة الدبلوماسية الإيرانية في طرابلس بعبوات ناسفة محلية الصنع وألحقوا أضرارا بالمقر.



وقد ندد متحدث باسم وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني بالهجوم ووصفه بالتخريبي. من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية إن التفجير لم يؤدِّ إلى خسائر تذكر، لا في الأرواح ولا الممتلكات. وكانت البعثة الدبلوماسية الإيرانية قد غادرت ليبيا عام ألفين واثني عشر.



هذا وقد شجب المؤتمر الوطني العام في ليبيا التفجير واعتبر أن مثل هذه العمليات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في العاصمة حيث قال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام "المؤتمر الوطني العام يديد التفجير الذي وقع في مدينة القبة مهما وأيا كانت الجهات التي خلفه ويقدم تعازيه للضحايا ،تديد لجنة الشؤون السياسية بالمؤتمر العمل الإجرامي الذي تعرض له بيت السفير الإيراني في طرابلس صباح اليوم ولم ينتج عنه أي إصابات بشرية " .

و اضاف "ترى اللجنة أن تكرار مثل هذه الحوادث الإجرامية يهدف إلى ضرب الاستقرار والأمن الذي تنعم به العاصمة ويقطع الطريق على جهود الحوار السياسي لإيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة."

يشار إلى أن معظم الدول الغربية والأمم المتحدة قد أجلت موظفيها العام الماضي من ليبيا خلال القتال بين الكتائب المتناحرة بعد أربع سنوات من الإطاحة بـمعمر القذافي.



وكانت سفارات مصر والإمارات والجزائر قد تعرضت إلى حوادث مماثلة في الأشهر الماضية تلاها هجوم من قبل مسلحين على فندق بالعاصمة يقيم فيه كبار ضيوف الدولة من دبلوماسيين وسياسيين بالإضافة لكونه مقر إقامة رئيس حكومة الإنقاذ عمر الحاسي.