تدابير بريطانية حيال تهديدات "الشباب الصومالية"

بريطانيا وأمريكا يطالبان مواطنيهم بتوخي الحذر في المولات التجارية(الجارديان)

قالت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية إن أجهزة الأمن البريطانية والأمريكية تعكف على تقييم مدي مصداقية تهديدات حركة الشباب الصومالية حول شن هجمات ضد خمسة مراكز تجارية محددة، ثلاثة منهم في بريطانيا وواحد في الولايات المتحدة وأـخر في كندا

وتابعت الصحيفة عبر موقعها قائلة، إن حركة الشباب الصومالية بثت شريط فيديو على شبكة الإنترنت، أول أمس السبت، تتوعد فيه بشن هجمات إرهابية في عدد من الأسواق البريطانية والأمريكية يمتلكها أمريكيون ويهود، على غرار الهجوم الذي استهدف مركز تجاري في العاصمة الكينية، نيروبي، في سبتمبر من العام 2013 وأسفر عن مقتل 67 شخصا وإصابة 175 آخرين على يد 4 مسلحين.

وأضافت أن وزير الأمن الداخلي الأمريكي "جيه جونسون" قال الأحد، إنه يأخذ تلك التهديدات على محمل الجد، داعيا المواطنين إلى " توخي الحذر واليقظة أثناء قيامهم بالتسوق".

في سياق متصل أصدر "مول أوف أميركا" بيانا قال فيه إن "رؤساء المول على علم بالفيديو وقد قاموا باتخاذ إجراءات أمنية إضافية" مؤكدين أنهم يتعاملون بجدية مع أي تهديدات محتملة.