البث الحي
منوعات

تدابير بريطانية حيال تهديدات "الشباب الصومالية"

23/2/2015
  بريطانيا وأمريكا يطالبان مواطنيهم بتوخي الحذر في المولات التجارية(الجارديان)

قالت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية إن أجهزة الأمن البريطانية والأمريكية تعكف على تقييم مدي مصداقية تهديدات حركة الشباب الصومالية حول شن هجمات ضد خمسة مراكز تجارية محددة، ثلاثة منهم في بريطانيا وواحد في الولايات المتحدة وأـخر في كندا
وتابعت الصحيفة عبر موقعها قائلة، إن حركة الشباب الصومالية بثت شريط فيديو على شبكة الإنترنت، أول أمس السبت، تتوعد فيه بشن هجمات إرهابية في عدد من الأسواق البريطانية والأمريكية يمتلكها أمريكيون ويهود، على غرار الهجوم الذي استهدف مركز تجاري في العاصمة الكينية، نيروبي، في سبتمبر من العام 2013 وأسفر عن مقتل 67 شخصا وإصابة 175 آخرين على يد 4 مسلحين.
وأضافت أن وزير الأمن الداخلي الأمريكي "جيه جونسون" قال الأحد، إنه يأخذ تلك التهديدات على محمل الجد، داعيا المواطنين إلى " توخي الحذر واليقظة أثناء قيامهم بالتسوق".
في سياق متصل أصدر "مول أوف أميركا" بيانا قال فيه إن "رؤساء المول على علم بالفيديو وقد قاموا باتخاذ إجراءات أمنية إضافية" مؤكدين أنهم يتعاملون بجدية مع أي تهديدات محتملة.

 

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

عنصر سابق من "فاغنر" يكشف خفايا شركة الأمن الروسية

أحد مقاتلي شركة فاغنر الروسية (الأناضول- أرشيف)