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التحالف الدولي يصد هجوما لـ "تنظيم الدولة" على البشمركة

23/2/2015
 
 جانب من المعارك ضد تنظيم الدولة – ارشيف

صدت طائرات التحالف الدولي، هجوماً لقوات تنظيم الدولة الإسلامية جنوب الموصل. وأسفر ذلك، حسب مصادر كردية، عن سقوط عشراتٍ من مسلحي التنظيم بين قتيل وجريح. وكان هؤلاء يشنون هجوماً من أربعة محاور على مواقعَ لقوات البشمركة على تخوم بلدة مخمور.


وأكدت المصادر سقوط عشرات من مسلحي التنظيم بين قتيل وجريح في غارات شنتها طائرات التحالف على تجمعات  لهم  قبيل هجومهم  على مواقع لقوات البشمركة في مرتفعات قرية سلطان عبد الله جنوب شرق مدينة الموصل.


و تزامن ذلك مع وصول أجهزة ومعدات عسكرية إلى قوات البشمركة مكنتها من اكتشاف أربعة انتحاريين كانوا  يعتزمون التسلل إلى خطوطها الأمامية  بهدف تفجير أنفسهم لفتح ثغرة للمهاجمين.


يذكر أن تنظيم الدولة كان قد استعاد خلال الايام الماضية  السيطرة على عدة قرى عربية في مناطق جنوب شرق الموصل مثل سلطان عبد الله وتل الشعير والنصر وتل الريم . غير أن المعركة  الأخيرة أفقدت التنظيم قرية تل الريم وكبدته خسائر كبيرة في الأرواح.
 
ويبدو أن التنظيم عازم على الاستمرار في شن هجمات. فهو يسعى حسبما يقول مسؤولون في البشمركة إلى تأمين مناطق إمداده ومواقعه بين محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك التي يسيطر على مناطق شاسعة فيها.

و تقدر خسائر تنظيم الدولة في هذه المعركة بنحو  63 عنصرا من التنظيم ، و كان  سقوط هؤلاء نتيجة غارات عنيفة شنتها مقاتلات التحالف على مواقع للتنظيم جنوب شرقي الموصل التي شهدت معارك عديدة وكرا وفرا بعد أن دخلتها قوات البشمركة.

ومنذ أشهر تخوض قوات من الجيش العراقي مدعومة بقوات البشمركة والحشد الشعبي ومسلحين عشائريين، معارك ضد تنظيم الدولة في عدة مناطق من المحافظات الشمالية والغربية في العراق بغية استعادة السيطرة عليها.

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