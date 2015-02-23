آشتون كارتر: سنلحق "هزيمة نهائية" بتنظيم الدولة

آشتون كارتر – وزير الدفاع الأمريكي الجديد

هدد وزير الدفاع الاميركي الجديد آشتون كارتر الاثنين بالحاق ما وصفه بـ " هزيمة نهائية" بتنظيم الدولة الإسلامية ، وذلك بعد أيام قليلة فقط من استلامه مهام منصبه ، فيما يعقد اجتماع في قاعدة أميركية في الكويت مع قادة عسكريين ودبلوماسيين بهدف البحث في مستجدات الحرب على تنظيم الدولة.

وقال كارتر متوجها الى القوات الاميركية في القاعدة قبيل انطلاق الاجتماع، ان الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة "يدفع (تنظيم الدولة الاسلامية) بفاعلية بعيدا عن الكويت وعن أماكن أخرى" وأضاف لمرافقيه " لا يكن لديكم شك أبدا بأننا سنلحق بهم هزيمة نهائية" في إشارة لتنظيم الدولة الإسلامية .

وأشار كارتر إلى أنه دعا إلى الاجتماع مع المسؤولين العسكريين والمدنيين "للجلوس حول طاولة والتحدث عن سائر ابعاد هذه الحملة " .

ولن تشمل المحادثات فقط الحرب في سوريا والعراق حيث ينفذ الائتلاف ضربات يومية بقيادة الولايات المتحدة، بل ستشمل نطاقا إقليما أوسع بحسب الوزير. وقال في هذا السياق إن " تنظيم الدولة الإسلامية لا يشكل خطرا على العراق وسوريا فقط ، بل انه خطر على نطاق أوسع في المنطقة ".

كان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر الخميس الماضي ، تعيين مرشح الرئيس لمنصب وزير الدفاع، أشتون كارتر، خلفا لوزير الدفاع المنتهية ولايته تشاك هاغل، بأغلبية 93 صوتا، مقابل اعتراض 5 أعضاء فقط.

ويتولى آشتون منصب وزارة الدفاع، في الوقت الذي تنغمس فيه الولايات المتحدة، في قضايا وتحديات أمنية معقدة حول العالم، بما فيها توسيع عملياتها العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية .

وأشتون تكنوقراطي معتبر خدم في عدة مناصب عليا في وزارة الدفاع، وسيحل محل الوزير السابق تشاك هاجل، السيناتور الجمهوري السابق، الذي استقال بعد أقل من سنتين له في المنصب، عندما لم يستطع التناغم بشكل تام مع فريق الرئيس باراك أوباما للأمن القومي في البيت الأبيض.