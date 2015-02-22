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وفد الفيفا في الدوحة لتحديد موعد مونديال 2022

22/2/2015
 أحد ملاعب قطر التي ستستضيف المونديال

يصل إلي الدوحة اليوم – الإثنين – وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استعداداً للاجتماع مع اللجنة المحلية المنظمة، والذي سيحسم الموعد النهائي لمونديال قطر 2022 .

ويترأس الاجتماع الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الاسيوي ورئيس وفد فريق الفيفا المكلف من قبل اللجنة التنفيذية بالفيفا بتحديد موعد مونديال قطر سواء في الصيف أو الشتاء، ويضم فريق الفيفا عددا من كبار المسئولين، أبرزهم جيروم فالكه الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم. ويمثل وفد اللجنة المنظمة المحلية عدد من كبار المسئولين باللجنة يتقدمهم حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ، وناصر الخاطر المدير التنفيذي للاتصال والتسويق في اللجنة. ويعقد الاجتماع في التاسعة من صباح غد الثلاثاء بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، على أن يعقد الذوادي وجيروم فالكه مؤتمراً صحفياً صباح بعد غد الأربعاء يعلنان فيه نتائج الاجتماع ويقدمان خلاله موجزاً حول آخر التطورات المتعلقة بتنظيم مونديال قطر 2022 . و قال ناصر الخاطر : إن اللجنة المحلية المنظمة ستشارك في الاجتماع وستبدي وجهة نظرها في موعد المونديال، مشيراً إلي أنه من الأرجح إقامة المونديال في الشتاء، وأوضح الخاطرأن الاجتماع سوف يرفع توصية بالموعد النهائي للجنة التنفيذية للفيفا والتي تعقد اجتماعا خلال مارس القادم لمناقشة التوصية واعلان الموعد النهائي بشكل رسمي، مؤكداً أن تنفيذية الفيفا هي الجهة الرسمية التي ستكشف عن موعد كأس العالم في قطر، مشيراً إلي أن الاجتماع لن يتطرق إلي ملاعب المونديال والتي ستحسم خلال العام الجاري بشكل نهائي .

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