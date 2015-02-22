مصري وعراقي يشاركان في مستعمرة "مارس" على المريخ

الاستعداد لأول مستعمرة بشرية على المريخ

على طريقة فيلم "Interstellar "يستعد المصري محمد سلام والعراقي نجيب للصعود إلي كوكب المريخ والعيش على سطحه مدي الحياة.



يأتي قرار سلام ونجيب عقب وصولهما لتصفيات قبل النهائية في مسابقة "مارس وان" الهولندية، التي تستهدف الذهاب لكوكب المريخ من دون رجعة. وتضم القائمة قبل النهائية 100 شخص من بينهم سلام ونجيب.



ومن المقرر أن تنطلق الرحلة في 2024 وتهدف لإقامة مستعمرة بشرية في المريخ دون الرجعة للأرض مرة أخرى.

محمد سلام أو "ميدو" 32 عاما، يعمل مخططا ماليا بإحدى شركات التأمين، لكن اهتماماته بالفلك والتاريخ وضعت اسمه في القائمة، حسب فيديو لمحمد يعرف نفسه من خلاله، على موقع منظمة "مارس ون".

ويقول سلام إنه كان يحلم بهذه الرحلة منذ الصغر، رغم عدم دراسته علوم الفضاء، مضيفا في أنه "لن أتوجه للمريخ حتى أموت ولكني سأعيش على هذا الكوكب" حسب قوله.

أما الثاني فهو مهندس الحاسوب العراقي نجيب (38 عاما)، الذي يعمل استشاريا في مجالات تطوير مواقع الإنترنت وقواعد البيانات، ويحضر حاليا لنيل درجة الدكتوراه في مجال علوم الكمبيوتر.



ومن المقرر أن تقوم منظمة "مارس ون" الهولندية بتصفية المرشحين لتصل بالعدد إلى 24 شخصا، يتم تقسيمهم إلى 6 فرق تضم كل منها 4 أعضاء، تتنافس بدورها حتى يقع الاختيار في النهاية على فريق واحد يسافر إلى الكوكب الأحمر في رحلة ذهاب من دون عودة في العام 2024، من المتوقع أن تصل تكلفتها إلى 6 مليارات دولار.

وأعلنت المنظمة "غير الربحية " في 2012 نيتها إطلاق رحلة لكوكب المريخ، وإقامة مستعمرة بشرية أولية على الكوكب بحلول عام 2025، وتقدم وقتها أكثر من 200 ألف شخص بطلبات السفر، وقلصت القائمة مرتين لتصل إلى القائمة الحالية التي تضم 100 اسم.



وجرى تقسيم قائمة الـ 100 بالتساوي بين الرجال والنساء، ونالت الولايات المتحدة النصيب الأكبر من المرشحين بـ 33 مرشحا، مقابل 31 من أوربا، و17 من آسيا، و7 أفارقة.