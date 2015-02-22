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متظاهرون يطالبون "هادي" بإعلان صنعاء عاصمة محتلة

22/2/2015

دعا مجلس شباب الثورة السلمية, الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإعلان صنعاء عاصمة محتلة وممارسة مهامه من عدن, ومواجهة الانقلاب والعمل على استعادة جميع المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.  
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (الجزيرة)

ودعا المجلس الرئيس لنزع السلاح عن الميليشيات المسلحة في البلاد، وإلغاء كافة قرارات التعيين التي صدرت في 21 من سبتمبر، وأشار مجلس شباب الثورة بأن استقالة الرئيس التي قدمها لمجلس النواب تعتبر ملغية ولا قيمة لها.

وقال مراسل الجزيرة إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يجتمع، في هذه الأثناء، مع قيادات عسكرية من عدة محافظات جنوبية، في مقر إقامته بمدينة عدن.

من جانبها، رحّبت قبائل "العوالق" كبرى التجمعات القبلية في جنوب اليمن، بوصول الرئيس "هادي" إلى محافظة عدن قادماً من صنعاء؛ كما خرجت في مدينة تعز مظاهرة رافضة لانقلاب الحوثيين، ومؤيدة لما سماه المتظاهرون "شرعية الرئيس هادي".

وندد المتظاهرون بانقلاب الحوثيين ورفعوا صور الرئيس اليمني، إضافة إلى شعارات طالبوه فيها بإعلان صنعاء عاصمة محتلة، بينما شهدت محافظات ومدن يمنية عدة مسيرات تنادي بعدم التعامل مع صنعاء باعتبارها عاصمة محتلة من الحوثيين.

ففي تعز، خرج شبان رافضون لانقلاب جماعة الحوثي في مظاهرة حاشدة طالبت الرئيس هادي بإعلان عدن عاصمة لليمن وممارسة كامل صلاحياته الدستورية رئيسا للبلاد، كما طالبت قبائلُ مأرب والجوف الرئيسَ هادي بإعلان صنعاء عاصمة محتلة.

وقال مصدر محلي في مدينة إب اليمنية إن الحوثيين فرقوا صباح اليوم (الأحد) وقفة احتجاجية لنشطاء سياسيين أمام مقر المحافظة .

ودعا الحزب الاشتراكي اليمني إلى نقل جلسات الحوار بين القوى السياسية إلى خارج العاصمة صنعاء وذلك وفق صيغة جديدة بمشاركة الرئيس عبد ربه منصور هادي، كما أكد الحزب أن دعوته تأتي لمنع انزلاق البلاد نحو الحرب وانتشار العنف.

واعتبر على الصراري عضو المكتب السياسي للحزب مغادرة هادي الإقامة الجبرية حدثاً مهما ومدخلاً لتصحيح العملية السياسية على حد تعبيره.

المصدر : الجزيرة مباشر
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