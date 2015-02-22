دراسة: تناول وجبات أكثر يعني وزنا أقل

طعام أكثر وزن أقل (الجزيرة)

أظهرت دراسة أجريت مؤخراً أن البالغين الذين يتناولون وجبات صغيرة عديدة كل يوم يميلون لاستهلاك نوعية طعام أفضل ويتمتعون بوزن أقل عمن يأكلون وجبات أقل وأكبر.

وقال الباحثون، إن الأشخاص الذين يتناولون عدداً أقل من الوجبات يميلون لتناول الطعام في وقت متأخر من الليل مما يساهم في ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لديهم وهو مقياس الوزن نسبة إلى الطول.

وقالت إيلينا توفار، إخصائية تغذية في مركز مونتيفيور الطبي في نيويورك، إن هذه المقولة منطقية إذ أن تناول الطعام بشكل متكرر يبعد الجوع ولهذا لا ينتهي بنا الأمر بالتهام كل ما تقع عليه أيدينا في وقت لاحق وبالتالي يرجح أن تكون الأطعمة التي نتناولها ذات فوائد صحية أكبر.

وحلل الباحثون من جامعة إمبيريال كولدج في لندن، وفي كلية فينبورج للطب في جامعة نورث وسترن في شيكاجو في الولايات المتحدة بيانات 2385 بالغاً من دراسة سابقة جرت بين عامي 1996 و1999.

وأظهرت البيانات، أن المشاركين في الدراسة الذين كانوا يتناولون الطعام أقل من أربع مرات خلال 24 ساعة استهلكوا ما معدله 2472 من السعرات الحرارية .. في حين أن المشاركين الذين تناولوا الطعام ست مرات أو أكثر خلال 24 ساعة استهلكوا ما معدله 2129 سعراً حرارياً.